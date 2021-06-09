«Воронежский шампиньон» расширит производство к 2022 году

Масштабирование производства может снизить себестоимость продукции и увеличить присутствие продукции компании на рынке Е. Разумный

«Воронежский шампиньон» до 2022 года планирует увеличить мощность своего производства в Новоусманском районе Воронежской области. По планам компании, объемы сбора должны вырасти на 6 тыс. т до 16 тыс. т в год, сообщает правительство региона. На данный момент уже строится производственно-складской корпус, позволяющий производить покрывной материал на предприятии самостоятельно, а также дополнительный цех по выращиванию грибов на производственной площадке. Инвестиционный проект был признан особо значимым для области.



По словам гендиректора компании «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, компания изначально планировала масштабный проект — больше, чем на 10 тыс. т в год, и закладывала под него соответствующую инфраструктуру. «Им нужно увеличивать производство для возврата инвестиций с точки зрения коммерческой целесообразности проекта», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова.



Михаил Глушков, руководитель Плодоовощного союза По-моему, перспектив в увеличении производства шампиньонов нет, потому что сегодня цены на них и так ниже ожиданий инвесторов, которые были при старте реализации проектов. Многие из них жалуются на низкие оптовые цены на грибы, которые продолжают падать как раз из-за роста производства. С моей субъективной точки зрения, дальнейшее наращивание производства приведет к усугублению экономической ситуации в грибоводстве. Но если у компании уже была создана инфраструктура сразу на две очереди производства, тогда увеличение мощностей вполне логично. Второй вариант, почему это может быть целесообразным — планы по расширению ассортимента грибов: например, если вторая очередь будет использоваться для вешенок или шиитаке, по которым нет такой ситуации с ценами, и можно конкурировать с импортом.

В начале марта «Агроинвестор» сообщал, что из-за падения доходов населения спрос на грибы снизился. «При росте предложения цены на грибы могут начать снижаться или хотя бы будут стагнировать несколько лет при общей инфляции. В таком случае может расшириться целевая выборка покупателей, и объемы покупок увеличатся», — говорит Решетникова. Однако тарифы на электроэнергию, упаковка и многое другое активно дорожают, и с этой точки зрения производителям нужно уделять больше внимания оптимизации расходов, снижению себестоимости, росту доли на рынке, и в этом случае как раз может помочь масштабирование производства. Скорее всего, на это и делает ставку «Воронежский шампиньон», предполагает Решетникова. Кроме того, чем больше сборы предприятия, тем важнее становится его роль на рынке, и появляется возможность влиять на ценообразование.



«Воронежский шампиньон» производит 24 тыс. т готовой продукции и 72 тыс. т компоста в год на двух площадках, расположенных в Воронежской области и Краснодарском крае. Комплекс поставляет продукцию в крупные торговые сети и региональные компании.

Несмотря на сложную ситуацию, возможности роста для грибного бизнеса в России есть, считает Решетникова. Первый вариант — увеличение среднедушевого потребления культивируемых грибов, а пока в России их едят намного меньше, чем в развитых странах. Второй — консолидация активов: появляются крупные игроки, которые производят даже больше 10 тыс. т продукции в год. Решетникова напоминает, что еще пять-семь лет назад на российском рынке присутствовало только три крупных игрока с мощностью производства более 2 тыс. т культивируемых грибов в год, а сейчас их около десятка. Кроме того, среди возможных тенденций для отрасли — максимальный отказ от импорта с вероятным ввозом либо самых дешевых грибов из Беларуси или нишевых грибов (зимние опята, шиитаке и др.).



Пока в России не сформируется культура потребления грибов, смысла в увеличении производства обычных шампиньонов нет, считает директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. По его мнению, реанимировать рынок производства шампиньонов могло бы расширение ассортимента и популяризация потребления грибов, ведь это действительно полезный и питательный продукт. «Можно также рассчитывать на экспорт, в первую очередь — в азиатские страны СНГ, где своих грибных ферм пока очень мало, а в крупных городах хорошо обеспеченные жители вполне могут позволить себе грибы», — заключила Решетникова.

