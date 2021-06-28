«Заречное» увеличивает экспорт говядины в Китай

В Китае растет спрос на говядину М. Стулов

«Заречное» до октября поставит 675 т мраморной говядины в Китай. Соответствующее соглашение компания подписала с Shandong Hi-Speed Airport Logistic Development Co. Ltd., дочерней компанией Шандунской Высокоскоростной Группы Китая (SDHS), крупнейшего государственного предприятия в провинции Шаньдун. Покупатель получит 25 контейнеров мяса — 28 позиций отрубов туш бычков кукурузного откорма. В перспективе стороны рассматривают увеличение поставок.



«Установление сотрудничества со столь значимым партнером может стать катализатором для привлечения других ведущих китайских компаний, считает коммерческий директор «Заречного» Константин Полевой. — За два года работы с КНР в число наших постоянных заказчиков вошли четыре торговые компании, определенно, есть потенциал для расширения». Директор по развитию SDHS Ван Цзыинь отмечает, что в течение как минимум пяти лет импорт российской говядины в Китай продолжит расти высокими темпами, поэтому компания искала партнера для долгосрочного сотрудничества. «Сегодня нет сомнений, что мраморное мясо из Воронежа — это достойная альтернатива австралийской мраморной говядине зернового откорма», — сказал он (обе цитаты по — пресс-релизу «Заречного»).



Китайские потребители вместо свинины все чаще ищут на торговых полках говяжьи ребрышки, грудинку, стейки. Говядина востребована, но кулинарные традиции остались без изменений — варить, тушить, запекать мясо, рассказала «Агроинвестору» представитель пресс-службы «Заречного». «В приоритете жирное мясо, именно эти позиции отрубов не особо востребованы на нашем внутреннем рынке. Поэтому наши китайские партнеры искали качественную мраморную говядину, а не особое стейковое мясо. Мы отправим SDHS все части туши в бескостном крупнокусковом виде», — уточнила она.



«Заречное» прошла сертификацию на поставки продукции в КНР в январе 2020 года. Если в прошлом году компания отправляла пробные партии, то сейчас наладила регулярные продажи. «Среди наших партнеров четыре торговые компании, которые делают закупки для оптовых каналов сбыта и фуд-сервиса», — говорит представитель компании. При этом плановому экспорту продукции «Заречного» всего около трех лет, компания начинала сотрудничество со странами СНГ, в частности с Казахстаном. «На мировом рынке говядины доминируют Аргентина, Бразилия, Австралия и США. Предварительные переговоры с партнерами убеждают нас, что российская мраморная говядина конкурентоспособна, — рассказывает представитель компании. — Сейчас идет работа по освоению рынка Ближнего Востока, в приоритете такие страны как Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар».



У этих стран высокие требования к безопасности и надежности продукции животного происхождения, в том числе через аккредитацию в официальных и регулирующих органах. Контроль соблюдения установленных правил строгий, включая требования халяль. Так, например, «Заречному» пришлось изменить процедуру убоя скота, чтобы она соответствовала стандартам халяль, делится представитель компании. «Отсутствие запрещенного в нашей стране ГМО выгодно отличает нас от производителей Бразилии или США. Это тоже одно из требований к халяль», — добавляет она.



Более активному наращиваю поставок мешают остающиеся ограничительные барьеры, сложные строгие процедуры по доступу на рынки других стран, жесткая конкуренция, перечисляет представитель «Заречного». Кроме того, российские производители должны обеспечить потребителей внутри страны. «В России потребление говядины снижается второй год подряд, в то же время спрос на мраморную говядину растет. Определенно, наш рынок далек от насыщения, — говорит представитель «Заречного». — Мощность нашего предприятия — 40 тыс. т в год. Покупатели за рубежом готовы предложить лучшие условия, но мы держим экспорт на уровне не выше 15-20%».



Экспорт мяса из России в этом году растет. По состоянию на середину июня вывоз свинины и свиных субпродуктов без учета поставок в страны ЕАЭС составил почти 81 тыс. т (рост почти на 32%), отгрузки говядины и субпродуктов увеличились в 3,3 раза до 12,3 тыс. т, экспорт мяса птицы снизился на 7,1% до 98 тыс. т, ранее говорил «Агроинвестор» глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Основной задачей для российских экспортеров мясной продукции сейчас является диверсификация географии поставок, уверен он.



Группа компаний «Заречное» создана и управляется Сергеем Ниценко. Компании холдинга занимаются выращивание кормовых культур, разведением и откормом КРС, переработкой мяса. Мясной кластер группы распложен в Воронежской области. Это пилотный инвестиционный проект по формированию вертикально-интегрированного производства мраморной говядины в России, созданный в 2010 году. Объем финансирования составил 24 млрд руб.

