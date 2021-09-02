«Комос Групп» увеличит производство сыра

Холдинг может войти в десятку крупнейших производителей сыра в России «Комос Групп»

«Кезский сырзавод», входящий в состав компании «Милком» (принадлежит «Комос Групп»), планирует к ноябрю 2021 года увеличить объем производства полутвердых сыров вдвое — до 18 тыс. т в год, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии. Такой объем позволит агрохолдингу «Комос Групп» войти в десятку лидеров по производству сыров в России. В целом после реконструкции предприятие будет принимать на переработку 600-700 т молока-сырья в сутки.



В конце августа на площадке начались пусконаладочные работы и пробный выпуск продукции на новой линии мощностью до 40 т твердых и полутвердых сыров в сутки. Реконструкция «Кезского сырзавода» также включает внедрение современных технологий переработки сточных вод. Работы на всех участках выполняются по мере вывода технологического оборудования из работы и передачи помещений подрядным организациям. Первый этап модернизации очистных сооружений уже завершен. Окончание второго этапа запланировано на ноябрь 2021 года. До конца года на предприятии также будет построен склад по созреванию сыра.



Управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев напомнил, что «Комос Групп» входит в топ-20 крупнейших игроков сырного рынка. «Я бы не сказал, что потребление сыров в России серьезно растет, но этот рынок будет консолидироваться, и холдинг будет одним из бенефициаров этой консолидации», — сказал эксперт «Агроинвестору».



Старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин считает, что у предприятия очень хорошие перспективы. Он отметил, что «Комос Групп» стабильно входит в топ-5 переработчиков молока в России, благодаря этому, а также расположению в профицитном по молоку регионе (ПФО), завод способен закупать сырое молоко дешевле конкурентов из ЦФО и других регионов. «При этом «Комос Групп» удалось построить сильный федеральный молочный бренд — «Село зеленое». Использование данного бренда «Кезским сырзаводом» позволит увеличить продажи и усилить бренд, расширив продаваемый под ним ассортимент, — сказал Никиточкин «Агроинвестору». — При этом целесообразно сохранение и одноименного бренда «Кезский сыр», хорошо известного на локальном рынке».



По данным Росстата, производство сыров в стране в январе-июле увеличилось на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 345,1 тыс. т.

По словам Никиточкина, спрос на сыр увеличивался даже в коронокризисном 2020 году. Он отметил три фактора, которые способствуют росту производства сыров в России: переключение на сыры с сырных продуктов, улучшение внутреннего предложения и рост экспорта. «В результате я ожидаю, что производство сыров за пять лет вырастет с 566 тыс. т в 2020 году до 758 тыс. т в 2025-м. Это произойдет в результате реализации проектов, подобных «Кезскому сырзаводу», вклад которого в подобное увеличение производства составит всего 5%», — прогнозирует Никиточкин.



Также возможный рост реально располагаемых доходов населения является потенциальным четвертым фактором, добавляет он. Основные риски и трудности на сырном рынке, по словам Никиточкина, это конкуренция с белорусскими производителями в категории полутвердых сыров среднего ценового сегмента. Эта конкуренция усиливается в последние месяцы, в течение которых в России выросли цены на сырое молоко, что существенно увеличивает себестоимость производства у российских сыроделов. По его мнению, для более эффективной конкуренции желательно наличие собственной сырьевой базы.



Старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова сказала «Агроинвестору», что в целом агрохолдинг «Комос Групп» двигается в правильном направлении и выбрал подходящее время для модернизации мощностей по производству сыра. Потенциальная емкость рынка и рост потребления все еще способны принять вновь вводимые мощности, считает она.



По мнению Козловой, близость к достаточно качественной сырьевой базе для производства сыра и возможности роста производства молока (как в Удмуртии, так и соседних Татарстане и Башкирии) в целом не должны создать сложностей с постепенной загрузкой мощностей. «Тем не менее, в 2021 году назревает если не кризис, то определенные симптомы перепроизводства и падения спроса. О новых инвестпроектах заявляли «Вимм-Биль-Данн», «Хохланд Руссланд», «Фудленд», ГК «Кабош», «Молвест», Valio и другие компании. Ожидается, что в течение нескольких лет объемы производства вырастут еще на 150 тыс. т в год», — оценивает Козлова.



При этом потребительский спрос из-за снижения доходов все больше смещается в более низкий ценовой сегмент, и если по цене и качеству «Кезский сырзавод» будет способен конкурировать с белорусской продукцией, доля которой на российском рынке достаточно высока, то вполне может занять существенную нишу, считает эксперт. «Рынок, с одной стороны, все более укрупняется, и «Комос Групп» идет в правильном направлении, с другой стороны, набирает обороты сегмент небольших сыроварен, которые ориентированы на локальный рынок и имеют постоянный спрос», — заключила она.



По итогам 2020 года «Кезский сырзавод» произвел 9,4 тыс. т твердых, полутвердых и плавленых сыров, что составляет 2% от всего объема производства сыров в России. Ежегодно на этой площадке перерабатывают 120 тыс. т молока-сырья, производимого на сельхозпредприятиях Удмуртии. Продукция «Кезского сырзавода» представлена на Урале, в Сибири, в Москве и Санкт-Петербурге она продается в федеральных сетях X5 Retail Group, «Магнит», «Дикси». В HoReCa предприятие поставляет моцареллу.

