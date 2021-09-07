Генрих Арутюнов возглавил птицеводческие активы «Траста»

Основные задачи топ-менеджера — увеличить финансовые показатели и повысить инвестиционную привлекательности активов "Агроинвестор"

Бывший заместитель гендиректора — операционный директор группы «Продо» (крупный производитель птицы и мясной продукции под брендами «Клинский», «Троекурово», «Рококо» и др.) Генрих Арутюнов назначен гендиректором УК «Траст — Птицеводческие активы». Основные задачи топ-менеджера — увеличить финансовые показатели компаний в составе холдинга и повысить инвестиционную привлекательности активов, говорится в сообщении «Траста».



В группе «Продо» среди обязанностей Арутюнова были разработка и внедрение бизнес-процессов на птицеводческих, свиноводческих, мясоперерабатывающих, растениеводческих производствах, подбор и управление командой, управление закупочной деятельностью и инженерно-инвестиционным блоком.



Генрих Арутюнов, гендиректор «Траст — Птицеводческие активы»: Я рад присоединиться к команде «Траста». Сейчас банк непрофильных активов — это многопрофильный холдинг с одними из самых интересных управленческих задач на рынке. В УК «Траст — Птицеводческие активы» я займусь развитием активов управляющей компании, таких как «Здоровая ферма» и «Русское зерно». У компаний есть потенциал для роста объемов продаж, в том числе за счет выхода в новые регионы. Также нам интересно выйти на новый для нас, но активно развивающейся рынок полуфабрикатов высокой степени готовности и готовых блюд.

В 2019 и 2020 годах команда УК «Траст — Птицеводческие активы» провела аудит предприятий холдинга и разработала бизнес-стратегию, главной задачей которой было финансовое оздоровление предприятий через реструктуризацию кредитной нагрузки и перезапуск производств, напоминает председатель совета директоров компании Антон Уланов. «После стабилизации ситуации мы делаем акцент на развитии экспортного направления. Сейчас предприятия производят ассортимент продукции для поставок на экспорт, в частности в страны ЕАЭС, Вьетнам и Китай. Есть планы как увеличения поставок для уже имеющихся партнеров, так и выхода на новые рынки», — цитирует его пресс-служба «Траста».



Под управлением «Траст — Птицеводческие активы» находятся предприятия «Здоровая ферма» в Челябинской области и Пермском крае и холдинга «Русское зерно» в Башкортостане. По итогам первого полугодия 2021 года общая выручка компаний составила 14,1 млрд руб., что в 1,3 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. EBITDA за шесть месяцев увеличилась в 2,3 раза примерно до 1,6 млрд руб. Объем реализации мяса птицы в первом полугодии составил 129 тыс. т. В рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей мяса по итогам 2020 года компания заняла 16-е место, группа «Продо» была на 14-й строчке.

