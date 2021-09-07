разделы

реклама

журналы

USD

73.232 (0,33%)

EUR

86.785 (0,24%)

MOEX

4010.16 (-0,45%)

BRENT

71.64 (-0,80%)

Пшеница

719.6 (-0,91%)

Сахар

19.48 (-0,71%)

USD

73.232 (0,33%)

EUR

86.785 (0,24%)

MOEX

4010.16 (-0,45%)

BRENT

71.64 (-0,80%)

Пшеница

719.6 (-0,91%)

Сахар

19.48 (-0,71%)

USD

73.232 (0,33%)

EUR

86.785 (0,24%)

MOEX

4010.16 (-0,45%)

BRENT

71.64 (-0,80%)

Пшеница

719.6 (-0,91%)

Сахар

19.48 (-0,71%)

USD

73.232 (0,33%)

EUR

86.785 (0,24%)

MOEX

4010.16 (-0,45%)

BRENT

71.64 (-0,80%)

Пшеница

719.6 (-0,91%)

Сахар

19.48 (-0,71%)

USD

73.232 (0,33%)

EUR

86.785 (0,24%)

MOEX

4010.16 (-0,45%)

BRENT

71.64 (-0,80%)

Пшеница

719.6 (-0,91%)

Сахар

19.48 (-0,71%)

Russian Crop Production — 2021/22

Компании

Генрих Арутюнов возглавил птицеводческие активы «Траста»

Ранее он был операционным директоров в группе «Продо»

Татьяна Кулистикова

| "Агроинвестор" |

Основные задачи топ-менеджера — увеличить финансовые показатели и повысить инвестиционную привлекательности активов
"Агроинвестор"
Основные задачи топ-менеджера — увеличить финансовые показатели и повысить инвестиционную привлекательности активов
"Агроинвестор"

Бывший заместитель гендиректора — операционный директор группы «Продо» (крупный производитель птицы и мясной продукции под брендами «Клинский», «Троекурово», «Рококо» и др.) Генрих Арутюнов назначен гендиректором УК «Траст — Птицеводческие активы». Основные задачи топ-менеджера — увеличить финансовые показатели компаний в составе холдинга и повысить инвестиционную привлекательности активов, говорится в сообщении «Траста».

В группе «Продо» среди обязанностей Арутюнова были разработка и внедрение бизнес-процессов на птицеводческих, свиноводческих, мясоперерабатывающих, растениеводческих производствах, подбор и управление командой, управление закупочной деятельностью и инженерно-инвестиционным блоком.

Генрих Арутюнов, гендиректор «Траст — Птицеводческие активы»:

Я рад присоединиться к команде «Траста». Сейчас банк непрофильных активов — это многопрофильный холдинг с одними из самых интересных управленческих задач на рынке. В УК «Траст — Птицеводческие активы» я займусь развитием активов управляющей компании, таких как «Здоровая ферма» и «Русское зерно». У компаний есть потенциал для роста объемов продаж, в том числе за счет выхода в новые регионы. Также нам интересно выйти на новый для нас, но активно развивающейся рынок полуфабрикатов высокой степени готовности и готовых блюд.


В 2019 и 2020 годах команда УК «Траст — Птицеводческие активы» провела аудит предприятий холдинга и разработала бизнес-стратегию, главной задачей которой было финансовое оздоровление предприятий через реструктуризацию кредитной нагрузки и перезапуск производств, напоминает председатель совета директоров компании Антон Уланов. «После стабилизации ситуации мы делаем акцент на развитии экспортного направления. Сейчас предприятия производят ассортимент продукции для поставок на экспорт, в частности в страны ЕАЭС, Вьетнам и Китай. Есть планы как увеличения поставок для уже имеющихся партнеров, так и выхода на новые рынки», — цитирует его пресс-служба «Траста».

Под управлением «Траст — Птицеводческие активы» находятся предприятия «Здоровая ферма» в Челябинской области и Пермском крае и холдинга «Русское зерно» в Башкортостане. По итогам первого полугодия 2021 года общая выручка компаний составила 14,1 млрд руб., что в 1,3 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. EBITDA за шесть месяцев увеличилась в 2,3 раза примерно до 1,6 млрд руб. Объем реализации мяса птицы в первом полугодии составил 129 тыс. т. В рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей мяса по итогам 2020 года компания заняла 16-е место, группа «Продо» была на 14-й строчке.

Татьяна Кулистикова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021
«Агроинвестор» №08, август 2021

Журнал

«Агроинвестор» №08, август 2021
Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными

«Агроинвестор»

Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными
Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома

«Агроинвестор»

Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома
Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов

«Агротехника и технологии»

Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов