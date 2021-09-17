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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Компании

Агрофирма «Ариант» запустила логистический центр

Мощность хранения составляет 25 тысяч тонн замороженной мясной продукции в год

Арина Михайлова

| Агроинвестор |

Открытие логистического комплекса позволит компании нарастить экспортный потенциал
«Ариант»
Открытие логистического комплекса позволит компании нарастить экспортный потенциал
«Ариант»

Агрофирма «Ариант» запустила логистический центр для хранения замороженной мясной продукции вблизи Красногорской производственной площадки. Общая площадь комплекса — 4 тыс. кв. м., что позволит одномоментно размещать здесь 25 тыс. т мяса и полуфабрикатов из него. Процесс работы центра полностью автоматизирован благодаря внедрению современной системы управления складом.

По словам управляющего акционера «Арианта» Александра Кретова, открытие логистического комплекса позволит компании нарастить экспортный потенциал и выйти на рынки Вьетнама, Китая, Гонконга, Узбекистана, Молдовы. «Благодаря расширению складских помещений планируется увеличить производство мяса: если в 2020 году мы производили 88 тыс. т свинины, то к 2023 году увеличим показатели до 110 тыс. т», — сообщил Кретов.

Ввод в эксплуатацию логистического центра — первый этап масштабного проекта компании, в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новую бойню и комбикормовый завод в Челябинской области. Общий объем инвестиций в развитие производства составит 3,2 млрд руб.

Как сообщила пресс-служба агрофирмы, расширение производственных мощностей позволит создать в регионе новые рабочие места. Сейчас «Ариант» на постоянной основе взаимодействует с профильными высшими учебными заведениями, совместно с Южно-Уральским государственным аграрным университетом ведется проектная исследовательская деятельность. Сотрудничество между предприятием и госуниверситетом позволяет интегрировать студентов в реальный технологический процесс.

ГК «Ариант» - одна из крупнейших агропромышленных компаний России. В ее состав входят агрофирма «Южная», винодельня «Кубань-Вино», «ЦПИ-Ариант», агрофирма «Ариант». Производственные площадки располагаются в Челябинской области и Краснодарском крае. Площадь виноградников составляет около 8,9 тыс. га. В 2020 году компания поставила на рынок более 90 млн бутылок вина и свыше 92 тыс. т мясной продукции.

Арина Михайлова 

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