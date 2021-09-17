Открытие логистического комплекса позволит компании нарастить экспортный потенциал «Ариант»

Агрофирма «Ариант» запустила логистический центр для хранения замороженной мясной продукции вблизи Красногорской производственной площадки. Общая площадь комплекса — 4 тыс. кв. м., что позволит одномоментно размещать здесь 25 тыс. т мяса и полуфабрикатов из него. Процесс работы центра полностью автоматизирован благодаря внедрению современной системы управления складом.



По словам управляющего акционера «Арианта» Александра Кретова, открытие логистического комплекса позволит компании нарастить экспортный потенциал и выйти на рынки Вьетнама, Китая, Гонконга, Узбекистана, Молдовы. «Благодаря расширению складских помещений планируется увеличить производство мяса: если в 2020 году мы производили 88 тыс. т свинины, то к 2023 году увеличим показатели до 110 тыс. т», — сообщил Кретов.



Ввод в эксплуатацию логистического центра — первый этап масштабного проекта компании, в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новую бойню и комбикормовый завод в Челябинской области. Общий объем инвестиций в развитие производства составит 3,2 млрд руб.



Как сообщила пресс-служба агрофирмы, расширение производственных мощностей позволит создать в регионе новые рабочие места. Сейчас «Ариант» на постоянной основе взаимодействует с профильными высшими учебными заведениями, совместно с Южно-Уральским государственным аграрным университетом ведется проектная исследовательская деятельность. Сотрудничество между предприятием и госуниверситетом позволяет интегрировать студентов в реальный технологический процесс.



ГК «Ариант» - одна из крупнейших агропромышленных компаний России. В ее состав входят агрофирма «Южная», винодельня «Кубань-Вино», «ЦПИ-Ариант», агрофирма «Ариант». Производственные площадки располагаются в Челябинской области и Краснодарском крае. Площадь виноградников составляет около 8,9 тыс. га. В 2020 году компания поставила на рынок более 90 млн бутылок вина и свыше 92 тыс. т мясной продукции.

