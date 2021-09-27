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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Компании

Выручка агрохолдинга «Степь» в августе достигла 11,3 млрд рублей

Это рекордный месячный показатель компании 

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Позитивная динамика отмечается во всех ключевых сегментах бизнеса агрохолдинга
«Степь»
Позитивная динамика отмечается во всех ключевых сегментах бизнеса агрохолдинга
«Степь»

По итогам августа 2021 года неаудированная выручка агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) увеличилась до 11,3 млрд руб., сообщила пресс-служба компании. Месячный показатель стал рекордным за всю историю агрохолдинга и превысил объем выручки «Степи» за весь 2017 год, отметил гендиректор компании Андрей Недужко.

Причиной роста «Степь» называет позитивную динамику во всех ключевых сегментах, в том числе «Растениеводство» и «Молочное животноводство». Кроме того, существенный вклад в увеличение оборота внесло развитие новых направлений бизнеса: производство молочной продукции и растительных альтернатив, увеличение объема экспорта нишевых культур, рассказала пресс-служба «Степи».

Земельный банк агрохолдинга увеличился в 2021 году до 578 тыс. га, компания входит в топ-6 крупнейших землевладельцев страны, следует из сообщения компании. В сезоне-2020/21 «Степь» собрала рекордный урожай пшеницы — около 1 млн т. В нынешнем сельхозгоду компания планирует достигнуть аналогичных показателей. «Благоприятные погодные условия позволили нам нивелировать результаты засушливой осени, обильные осадки обеспечили накопление необходимой влаги. Под урожай 2021 года в агрохолдинге засеяны рекордные 250 тыс. га озимой пшеницы. Это позволит получить нам валовой сбор на уровне 1 млн т», — говорил в апреле Недужко. Пресс-служба компании тогда уточняла, что по итогам первого квартала валовый надой молока составил 19,8 тыс. т  (+14,6% год к году). Фуражное поголовье достигло 7 тыс. голов, средняя продуктивность фуражных коров — 31,7 кг на голову в сутки. 

В текущем сезоне многие сельхозпредприятия получат довольно большую выручку на фоне высоких цен, при этом с доходностью будут проблемы, прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «Мы видим, что на Юге ситуация с рентабельностью в основных отраслях растениеводства более-менее хорошая, но в других регионах все не так позитивно», — отмечал эксперт. 

В ходе конференции «Агроинвестора» Russian Crop Production — 2021/22 Рылько также говорил, что растениеводы Юга в этому году могут получить близкую к рекордной маржу. Хотя оценивать маржинальность в растениеводстве в этом сезоне рано, скорее всего, картина по регионам в целом не изменится, подчеркивал он. «Однако Юг теряет сверхвысокие прибыли, он просто остается с хорошей доходностью, сравнимой с западными коллегами, — рассказывал Рылько. — Это связано с режимом введения плавающих пошлин: подобных решений ждали на горизонте трех-пяти лет, однако погодные условия привели к переменам раньше. При этом, видя маржу на Юге, мы не должны впадать в иллюзии: сейчас на рынки влияет пандемия и колоссальная мировая инфляция». В то же время в Центре ожидается просадка из-за неурожая ряда агрокультур, в Поволжье она еще более серьезная, как и на Южном Урале. Хотя в последнем макрорегионе все не так плохо, благодаря запасам зерна и спросу со стороны Казахстана, объяснял эксперт. В Западной Сибири, по его словам, маржинальность ожидается на высоком и близком к рекорду уровне. 

По мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, на финансовые показатели компаний растениеводческого сектора в этом сезоне будут влиять спрос на продукцию и цены на нее. «Пока что цены хорошие, и в ближайшей перспективе они маловероятно снизятся. Поэтому есть надежда, что доходность аграриев будет высокой, хотя экспортные пошлины, конечно, забрали часть их доходов», — сказал эксперт «Агроинвестору».

 «Степь» — один из крупнейших российских агрохолдингов, который вошел в состав АФК «Система» Владимира Евтушенкова в 2014 году. Компания занимается растениеводством, садоводством, владеет молочными фермами, тепличным комбинатом, занимается оптовой торговлей сахаром и бакалеей. Также в числе сельскохозяйственных активов «Системы» доля в совместном предприятии RZ Agro (им корпорация владеет на паритетных началах с членами семьи Луи-Дрейфус).

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
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