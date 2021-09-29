Группа «Содружество» может приобрести омский МЭЗ

«Содружество» в последнее время ориентируется на диверсификацию своих активов Pixabay

Компания «Содружество-Волга» (входит в агрохолдинг «Содружество») обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с ходатайством о получении предварительного согласия ведомства на приобретение активов «Продэкс-Омск», которые раньше входили в состав группы «Юг Сибири», следует из уведомления на сайте антимонопольного ведомства.



Основной актив «Продэкс-Омск» — маслоэкстракционный завод (МЭЗ) мощностью 450 т подсолнечника и 390 т рапса в сутки. Имущественный комплекс «Продэкс-Омск» был выставлен на торги весной 2021 года за 1,5 млрд руб. Однако позднее торги были отменены. В июле вновь объявленные торги были опять отменены в связи с необходимостью произвести переоценку предлагаемых к продаже активов из-за изменения ситуации на рынке переработки масличных агрокультур. Кредиторы считают, что актив можно продать дороже. Новые торги пока не объявлены.



Директор УК «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков уточнил «Агроинвестору», что точного решения о желании приобрести «Продэкс-Омск» пока нет, так как актив проходит переоценку и его конечная стоимость еще неизвестна. «Согласование с ФАС занимает определенное время, поэтому ходатайство и было подано. Мы готовимся к участию в торгах, но еще нужны вводные по стоимости актива и другим параметрам», — прокомментировал он.



Желание «Содружества» купить омский актив — логичный шаг, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «Компания в последнее время активно ориентируется на диверсификацию своих активов по сравнению с тем, что было: “Содружество” считалось игроком одного терминала и одного завода в Калининградской области. Но теперь у компании заводы и в Беларуси, и на территории "континентальной" России», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. По его словам, в западной Сибири ощущается дефицит перерабатывающих мощностей, а с учетом экспортных пошлин на масличные становится логично развивать переработку рапса на месте.



Старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова также считает, что намерение «Содружества» приобрести активы «Продэкс-Омск» скорее свидетельствует о поступательном движении холдинга вглубь России. Она напоминает, что укомпании уже имеется инфраструктурный актив по перевалке зерновых и масличных объемом до 150 тыс. т в год в поселке Магистральном Омской области. Поэтому региональный рынок, а главное — сырьевые перспективы соседних областей понятны, говорит она.



«Учитывая то, что "Продэкс-Омск" — это активы, построенные с нуля и введенные в 2014 году в интересном для "Содружества" сегменте, а также, что цены на активы в Сибирском регионе ниже, чем в центральной России, в том числе с учетом дисконта, который обычно присутствует при продаже активов в процедуре банкротства, то намерение группы более чем оправдано», — прокомментировала «Агроинвестору» Козлова. По ее словам, при вложениях в актив в 1,3 млрд руб. в течение 2008-2014 годов при действующем тогда курсе доллара/евро текущая его стоимость может составлять в 2,5-3 раза больше.



Сибирь стала основным производителем рапса, но он из региона вывозится, так как там нет возможности полностью его перерабатывать, комментировал ранее «Коммерсанту» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. По его мнению, на рынке переработки масличных в Сибири нет такого ажиотажа, как в европейской части, потому что он «очень дорогостоящий и непростой»: «Дорого не только по основным фондам, но и по сырью. Также непросто за Уралом находить сбыт для готовой продукции — растительное масло для населения и шрот для животноводов надо вывозить весьма далеко. В европейской части с этим легче».



Холдинг «Юг Сибири» был крупным производителем растительного масла. В его состав входили Барнаульский и Бийский МЭЗы мощностью по 500 т подсолнечника в сутки и «Продэкс-Омск» (450 т подсолнечника и 390 т рапса). Головная компания холдинга, ООО «Юг Сибири», была признана банкротом в апреле 2019 года. Основной залоговый кредитор — Промсвязьбанк. Мощности маслоэкстракционных заводов в 2018 году были сданы в аренду санкт-петербургской ГК «Благо». Имущественный комплекс «Продэкс-Омска» был выставлен на торги по начальной цене 1,5 млрд руб., за активы «Юга Сибири» просили от 2,4 млрд руб.



«Содружество» является одним из крупнейших переработчиков маслосемян в России. Группа специализируется на переработке соевых бобов и рапса, закупках зерновых и масличных агрокультур, дистрибуции продукции до конечного потребителя и предоставляет широкий спектр логистических услуг. «Содружество» владеет крупнейшим в Европе производственным комплексом в Калининграде, перерабатывающими мощностями в Белоруссии, Бразилии, Турции.​

