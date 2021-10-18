Unilever продала производство соусов Calve и «Балтимор» компании KDV

В 2020 году в России было продано 889 тысяч тонн столовых соусов Е. Разумный

Компания Unilever продала российскому производителю кондитерских изделий и снеков KDV бренды соусов Calve (на территории России и СНГ) и «Балтимор» (по всему миру), пишет «Коммерсантъ». В периметр сделки также вошло производство соусов в Туле. Сумма сделки не раскрывается. Unilever продала эти бренды, поскольку компания «сконцентрирована на развитии брендов со смыслом для популяризации их миссии и повышения продаж продукции на всей территории присутствия», уточнила пресс-служба Unilever «Агроинвестору». В KVD на запрос не ответили.



«Unilever — компания, которая не стоит на месте и трансформирует свой портфель для повышения эффективности и развития стратегически значимых брендов. В связи с этим мы рассматривали различные партнерства, которые позволят нам продолжить развивать категорию пищевой продукции и реорганизовывать работу сотрудников, занятых на всех этапах производства и продажи товаров», — отмечает пресс-служба компании. Отчуждение брендов Calve и «Балтимор» нацелено на увеличение бизнес-показателей, а также сохранение качества продукции и лояльности потребителей, добавляет она.



В 2020 году в России было продано 889,2 тыс. т столовых соусов, включая 203,3 тыс. т кетчупа, оборот рынка составил 167,96 млрд руб., приводит «Коммерсантъ» оценку Euromonitor International. В тройку крупнейших брендов соусов аналитики включают «Махеевъ» («Эссен Продакшн АГ»), «Слобода» (ГК «Эфко») и Heinz (Kraft Heinz).



Unilever был одним из немногих игроков на российском рынке соусов, не имеющих вертикально интегрированного производства, а этот бизнес не отличается высокой рентабельностью и сильно зависит от стоимости растительного масла, прокомментировал «Коммерсанту» управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный. По его мнению, KDV сможет разработать на основе бренда «Балтимор» новые линейки в растущих нишах, например, азиатских соусов или продукцию для HoReCa. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что KDV, накапливая бренды, становится одним из лидеров российского рынка в области пищевой промышленности.



Unilever купила бизнес по производству соусов у основателя холдинга «Балтимор» Алексея Антипова в 2009 году. По данным «Коммерсанта», после продажи у компании останутся площадки по выпуску мороженого в Тульской области и Омске, производство чая, косметики и бытовой химии в Санкт-Петербурге и косметики в Екатеринбурге.



KDV объединяет более десяти фабрик, на которых выпускается свыше 800 видов кондитерских изделий, снеков, чая, кофе и другой продукции. Портфель брендов включает «Яшкино», «Три корочки», «Кириешки», «Бабкины семечки», Ozera, «Крокант» и другие.

