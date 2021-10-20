«Деметра Трейдинг» отправила первую партию пшеницы в Алжир

Будущее поставок в Алжир будет напрямую зависеть от политики и климатических изменений «Тамань»

«Деметра Трейдинг» (входит в «Деметра Холдинг») впервые поставила 60 тыс. т пшеницы в Алжир. Груз был отправлен двумя судами с зернового терминального комплекса «Тамань», сейчас их разгрузка завершена в портах Алжир и Оран, груз принят покупателем, сообщает пресс-служба компании. По словам гендиректора «Диметры Трейдинг» Романа Крона, Алжир исторически экспортирует зерно из Франции, Германии, Латвии, Литвы и Аргентины и предъявляет высокие требования к качеству поставок.



Продажи российской пшеницы в Алжир возобновились в июне этого года после пятилетнего перерыва с декабря 2016-го. Страна входит в десятку крупнейших покупателей зерна в мире. Всего Алжир импортирует около 6 млн т пшеницы в год, объем поставок российской пшеницы в сезоне-2016/17 составил 113 тыс. т.



С июля по сентябрь Россия отправила в Алжир 88 тыс. т пшеницы, кроме «Деметра Трейдинг» поставки осуществляла «Витерра», говорит руководитель аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. По данным аналитического центра «Русагротранса», с июня поставки составили около 117 тыс. т за счет того, что в ряде стран Европы наблюдались проблемы с качеством пшеницы, тогда как в России, ив частности на Юге, по информации Центра оценки качества зерна, ее показатели достаточно высокие.



«Алжир — это перспективное направление: страна входит в топ-5 импортеров пшеницы в мире», — говорит руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Он также отмечает, что поставки российской пшеницы в недавно открытые благодаря поддержке со стороны Минсельхоза и Россельхознадзора Алжир и Саудовскую Аравию позволяют частично возместить потери на таком традиционном рынке как Египет.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что поставка «Деметра Трейдинга» — первая отправка продовольственной пшеницы в Алжир. До этого Россия вывозила в страну только очень небольшие объемы фуражного зерна. Алжир — это один из крупнейших покупателей пшеницы в мире, страна импортирует весьма значимые объемы. Но проблема в том, что Алжир — это традиционно французский рынок, говорит эксперт.



«Поставки пшеницы в эту страну — хорошая новость, и за это нужно сказать отдельное спасибо Россельхознадзору, который договорился о повышении порога повреждения клопом-черепашкой до 0,5%. Но отгрузки нашей пшеницы происходят на фоне не самой хорошей ситуации во Франции: качество пшеницы, прежде всего, натура, оставляет желать лучшего», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. По его словам, присутствие российской пшеницы на рынке Алжира будет, при прочих равных, гораздо скромнее, чем в Египте. ​



Безусловно, рынок Алжира очень интересен для России, однако местные административные барьеры пока не позволяли нам выйти на серьезные объемы, говорит председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зерни. За два сезона, прошедших с момента формальной отмены ограничений на поставки российской пшеницы, экспортеры смогли законтрактовать чуть менее 120 тыс. т, из которых менее 90 тыс. т — с начала текущего сезона, когда из-за падения качества урожая во Франции Алжир вынужденно ослабил требования к спецификации товара, что позволило выйти на гостендеры OAIC продавцам черноморской пшеницы.



Эдуард Зернин, председатель правления Союза экспортеров зерна Я думаю, будущее поставок в Алжир будет напрямую зависеть от двух факторов: политики и климатических изменений, которые в последние сезоны серьезно влияют на рыночный ландшафт. Россия могла бы поставлять туда до 4 млн т пшеницы в сезон.

Традиционными поставщиками пшеницы в Алжир являются страны ЕС (прежде всего Франция и Германия) и Канада, говорит Тюрина. Но в текущем сезоне Канада показывает резкое снижение валовых сборов на 14 млн т относительно прошлого года. Следовательно, экспортный потенциал страны также снизился.



ЕС в этом году увеличивает свой экспортный потенциал всего на 5,7 млн т, то есть не достигает показателя рекордного вывоза, как за сезон-2019/20. «Получается, что Алжир вынужден замещать канадскую пшеницу зерном из других стран, в том числе и из России. Также я думаю, что это будет Украина, экспортный потенциал которой вырос на 6,6 млн т относительно прошлого года. По России экспортный потенциал сокращается на 3,5-4 млн т, поэтому закупать пшеницу Алжир будет в разных странах», — прокомментировала «Агроинвестору» Тюрина.

