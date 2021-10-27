Владелец «Бийского сахарного завода» вложит в его модернизацию более 5 млрд рублей

Алтайский край показывает самую лучшую в стране динамику по производству сахара с гектара delovoibiysk.ru

Собственник сахарного завода в Бийске Алтайского края вложит в его модернизацию более 5 млрд руб. Реализация проекта позволит запустить переработку до 5 тыс. т сахарной свеклы в сутки в регионе, который является единственным от Урала до Дальнего Востока, где ее выращивают, пишет ТАСС со ссылкой на слова начальника регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александра Большакова. Сейчас идет первый этап модернизации, о сроках ее завершения говорить пока рано, добавил он.



«Во время работы завод не демонстрировал никаких выдающихся показателей ни по сырьевой зоне, ни по производительности. Кроме того, он 10 лет не работает, и за это время там многое сильно износилось и пришло в негодность», — прокомментировал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Однако грамотный инвестор при разумном подходе может все восстановить и улучшить, если, конечно, у него есть желание и возможности. В таком случае завод может выйти на хороший уровень работы, но модернизация простоявшего 10 лет предприятия и возрождение сырьевой зоны будут стоить гораздо больше обозначенных 5 млрд руб., считает он.



Директор Sugar.Ru Вадим Гомоз тоже говорит, что ему сложно представить модернизацию простоявшего 10 лет завода всего за 5 млрд руб. «Во-первых, в России не нужен еще один завод-середнячок, так как их и так достаточно. Там придется проводить глубокую модернизацию, чтобы и сахар был высокого качества, и себестоимость производства была низкой», — сказал он «Агроинвестору». Во-вторых, придется заново создавать свекловичную зону, а это дополнительные вложения, сопоставимые с затратами на модернизацию.



Срок окупаемости таких инвестиций может превысить 10 лет, оценивает Гомоз. И это при высоких системных рисках, в том числе перепроизводства, и, соответственно, падения цен на сахар, а также попыток госрегулирования рынка, которые наблюдаются в этом году. Наконец, есть климатические риски, которые сложно оценить, но они уже влияют на российское сельское хозяйство не лучшим образом, считает он.



По словам Иванова, Алтайский край показывает самую лучшую в стране динамику производства сахара с 1 га за последние 25 лет. Это объясняется низкой базой 1990-х годов и, возможно, изменениями климата. Так, погодные условия в регионе позволяют вырастить свеклу с хорошей сахаристостью и урожайностью, а континентальный климат способствует ее хранению чуть ли не до весны: замороженная в кагатах сахарная свекла не терпит оттепели, а они в Алтайском крае — явление редкое. То есть теоретически регион интересен для развития свекловодства, говорит эксперт.



Однако всегда стоит задумываться о емкости рынка сахара в стране. «Он не резиновый. Эра перепроизводства, которая длилась с 2016-го по 2019 год, — яркое тому доказательство. Нужно задумываться, куда этот сахар продавать. Если себестоимость производства в Бийске будет ниже, чем у конкурентов, то можно не бояться и наращивать объемы производства, то есть сахар будет, куда продать: если не на внутреннем, то на внешнем рынке — точно», — рассуждает Иванов. Если же себестоимость окажется на высоком уровне, то руководство завода сможет рассчитывать только на внутренний рынок и небольшой, комфортный рынок соседних стран. «А на большее замахиваться не стоит», — добавляет эксперт.



Если говорить о свекловичном гранулированном жоме, то в России его рынка сбыта почти нет, более 90% этой продукции идет на экспорт. Однако Алтайский край отдален от портов, продолжает Иванов. «Да, близость Китая — это интересно с точки зрения экспорта и жома, и сахара, но, чтобы поставлять туда тот же сахар, нужно получить тарифную квоту, а Россия пока не может похвастаться большими успехами в этом направлении, — отмечает Иванов. — Китай открывает свой рынок очень медленно, и это стоит невероятных усилий наших лоббистов». То есть, если получением доступа никто заниматься не будет, то вряд ли Китай даст какие-либо послабления для поставки российских товаров свеклосахарного комплекса.



Теоретически бийский проект может оказаться интересным, но если его модернизация будет проходить на короткие заемные деньги, то это прямой путь к банкротству: опыт многих российских агрохолдингов — наглядное доказательство. «Если же стратегический инвестор понимает, что он делает сейчас, что потом он станет делать с продукцией, то у него все получится, хоть и не сразу: проект длительной окупаемости, но в теории все возможно», — заключает Иванов.



Бийский проект занимал в России уникальное положение: вместе с Черемновским и демонтированным Алейским сахарными заводами он был самыми восточными в стране, и в радиусе нескольких тысяч километров других сахарных заводов нет, говорит Гомоз. Это сильно удешевляет логистику при поставках в восточные регионы России, добавляет он.



«Бийский сахарный завод», входивший в холдинг «Изумрудная страна», был признан банкротом в марте 2016 года. Его производственные мощности составляют 200 тыс. т сырья в год. В сентябре 2017 года новосибирская компания «Санинвест» приобрела на торгах имущественный комплекс завода за 169,3 млн руб. Осенью 2018-го директор завода Роман Игнатов рассказывал «Коммерсанту», что перезапустить производство планируется в 2020 году. На предприятии планировалось наладить переработку 1,8 тыс. т сахарной свеклы в сутки. Объем инвестиций в проект оценивался в 4,5 млрд руб. В апреле 2020-го сообщалось, что запуск производства намечен на текущий год.

