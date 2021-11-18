Структуры акционеров ЛУКОЙЛа могут заняться садоводством

По мере роста сборов яблок в России и снижения цен на них все больше хозяйств будут искать инвесторов или выставляться на продажу​ Pixabay

В конце октября структура «Частных активов» — АО «Сокольники», которое управляет фондами акционеров ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова и Леонида Федуна, учредила ООО «Соколиные сады». Основной вид деятельности новой компании — выращивание прочих плодовых и ягодных культур. В ноябре у «Соколиных садов» появился филиал в поселке Гослесопитомника Воронежской области, пишет «Коммерсантъ».



Источник издания из отрасли говорит, что компания может интересоваться активами местного производителя яблок ЗАО «Сад» — его владельцы ищут инвесторов. Как следует из отчетности ЗАО «Сад», под управлением компании около 500 га садов, включая почти 190 га молодых садов интенсивного типа.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что, исходя из объемов импорта яблок, который в этом году она оценивает на уровне 300-350 тыс. т, ниша для новых игроков на рынке еще есть. Однако нужно понимать, что этот импорт продается в первой половине года, когда российских яблок крайне мало. «Осенью конкуренция между отечественными производителями высокая, а весной и ближе к лету есть серьезные проблемы, потому что в стране не хватает современных плодохранилищ с системой регулирования микроклимата, которые позволяют хранить яблоки даже до июля», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова.



Также нужны сорта, подлежащие длительному хранению, продолжает она. Яблоки, которые выращиваются в традиционных садах, по-своему хороши за счет вкусовых качеств, но большая часть из них не может храниться. Так что если новый игрок хочет выйти на рынок, ему сразу нужно озаботиться строительством плодохранилища хотя бы на две трети урожая или рассматривать возможность переработки и заморозки, если инвестор решает работать со старыми садами. По словам Решетниковой, объемы импорта переработанных яблок в Россию все еще велики, поэтому работа в этом направлении может быть интересной.



По мнению директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, инвесторам стоит делать упор на производство десертного яблока, которое можно либо дорого продать в России, либо отправить на экспорт. В этом году урожай яблок ожидается на уровне 1,5 млн т, далее Минсельхоз ожидает увеличения сборов до 2,2 млн т, что приведет к снижению оптовых цен. «В итоге зарабатывать на яблоках будут все меньше и меньше <...>, а затраты только растут. Вопрос в том, кто сможет выйти на внешние рынки, чтобы хоть как-то развиваться и сохранить рентабельность. Поэтому нужно выращивать сорта, востребованные в других странах», — сказал «Агроинвестору» Глушков.



По его словам, при закладке садов с нуля и покупке уже действующих хозяйств есть свои плюсы и минусы. Так, в первом случае придется вкладываться во всю необходимую инфраструктуру (дороги, технику, ангары и др.), которая дорожает с каждым годом. «Но при таком варианте инвестор знает, какие сорта высаживает, а их нужно четыре-шесть, не больше. Таким садом удобнее управлять, собирать урожай, там еще не накоплены болезни, вредители», — поясняет Глушков.



Плюс старых проектов — созданная инфраструктура, которую нужно будет только модернизировать. Минус — в таких садах может быть много сортов, что сильно усложняет работу хозяйства из-за разных периодов плодоношения и др. В компании «Сад» еще много сезонных сортов яблонь, которые, скорее всего, будут выкорчевываться, говорит Глушков. Инвесторы, конечно, и с ним могут что-то сделать, но потребуются неимоверные усилия, затраты, к тому же в старых садах накапливаются болезни, вредители. «Я бы никому не рекомендовал покупать такие активы. Лучше взять землю в поле и заложить там сад», — добавляет он.



По мере роста производства яблок в России и снижения цен на них все больше хозяйств будут искать инвесторов и выставляться на продажу, считает Глушков. По его словам, с момента плодоношения инвестиции в сады окупаются через три года, до этого еще на протяжении двух лет за ними требуется уход. Соответственно, если затраты окупаться не будут, хозяйства станут продаваться.

