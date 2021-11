Поставки в Россию растительного «мяса» Beyond Meat прекращены из-за эмбарго

Продукция Beyond Meat в России всегда была в премиальном сегменте Beyond Meat

Американский дистрибьютор Alianta Group с июля остановил поставки в Россию растительного «мяса» Beyond Meat из-за продуктового эмбарго и проблем с контейнерами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. Остановка поставок связана с почти полным отсутствием контейнеров для замороженной продукции и судебными разбирательствами с Московской областной таможней по поводу классификации товара, пояснил изданию директор по развитию дистрибьютора Alianta Group Александр Буйневич.



Товар при ввозе регистрировался как «прочие белковые концентраты и текстурированные белковые вещества», но таможня настаивает, что продукция Beyond Meat должна проходить по кодам «прочие пищевые продукты», подпадая под продэмбарго, введенное в августе 2014 года. Арбитражный суд Москвы уже признал действия таможни незаконными, но растительное «мясо» все еще отсутствует в торговых сетях «Азбука Вкуса», «Утконос», заведениях «Росинтер». В ближайшее время продажи будут возобновлены, пообещал Буйневич.



Нишу растительного «мяса» в России уже успела занять группа «Эфко» с брендом Hi! Принципиальной разницы между американскими и российскими аналогами нет, сказал «Коммерсанту» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Отечественный рынок растительного «мяса» выглядит привлекательно для производителей. По оценке Euromonitor International, продажи аналогов мяса в России в этом году вырастут на 18,1%, до 3,66 млрд руб.



Управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth Андрей Зюзин предполагает, что отсутствие продукции известной американской компании в России подавляющим большинством населения останется незамеченным, а основные неудобства могут испытать те кафе и рестораны, у которых название производителя растительного «мяса» было вписано в меню. «Говорить о триумфе российских производителей растительных аналогов по причине «снижения конкуренции» не стоит, так как российские продукты изначально занимают более «щадящую» ценовую категорию по сравнению с Beyond Meat, а по вкусовым параметрам дают фору, — сказал Зюзин «Агроинвестору». — Этим объясняется и более широкая география присутствия российской продукции, как в сегменте HoReCa, так и в ритейле. Более того, кроме продуктов «Эфко» под брендом Hi! на рынок за последний год вышло не менее трех российских производителей»



Что касается возобновления поставок, то, по мнению Зюзина, это будет сильно зависеть от сроков их задержки. «Если розница заполнит свои полки ЗОЖ-товаров российскими продуктами, то ставить туда более дорогой товар имеет смысл только тогда, когда у него есть какие-то преимущества, отсутствующие у конкурентов, а таких у Beyond Meat нет», — рассуждает он. Кафе и рестораны, по его словам, могут быть еще и в плюсе, так как используя не менее вкусный, но существенно менее дорогой российский продукт, они смогут незначительно снизить цену на блюда и получить больше выручки и прибыли.



Координатор проекта «Едим лучше» Алексей Иванов сказал «Агроинвестору», что Beyond Meat и все, причастные к его импорту и продвижению, оказали большое влияние на сегмент растительных альтернатив мясу в России. «Американскому производителю удалось высоко поднять планку вкуса, текстуры и других важных компонентов у заменителей мяса. И, начиная с весны 2019-го, у жителей России появилась возможность убедиться в том, что растительные альтернативы могут мало чем уступать мясу», — отметил Иванов. Он также добавил, что в плане отсутствия холестерина, возможного содержания антибиотиков и гормонов роста, а также меньшего количестве выброса парниковых газов при производстве такие продукты превосходят натуральное мясо. «И, что самое важное, тот факт, что из растительных ингредиентов можно сделать продукты, по вкусу приближающиеся к мясу, поняли и российские производители», — сказал Иванов.



Продукция Beyond Meat в России всегда была в премиальном сегменте. Цена двух котлет по 227 г, как правило, была выше 1 тыс. руб., продолжает Иванов. Причем, из-за логистических проблем ввиду пандемии, стоимость увеличилась. «Из-за этого в прошлом году в «Теремке» вывели из меню блюда с продукцией американского производителя. Поэтому, если импорт все же возобновят, Beyond Meat без проблем вернет свою нишу, которая никем не занята», — уверен Иванов. Он отмечает, что в американской торговой сети Walmart сейчас можно купить те же котлеты в пересчете на рубли менее, чем за 400 руб. При этом покупательная способность в США в несколько раз выше, поэтому широкую популярность в России Beyond Meat получить не мог, считает он.



По его оценке, на российских производителей растительных альтернатив запрет импорта Beyond Meat влияет незначительно: ведь они всегда были в разных ценовых категориях. Например, продукцию Hi! в рознице можно найти по цене примерно 700 руб./кг. А «Немясо» от компании «Котлетарь» во «ВкусВилле» стоит примерно 600 руб./кг. Новые котлеты от BioFoodLab, в разработку которых компания вложила более $2 млн, стоят около 1 тыс. руб./кг. Причем, по словам СЕО BioFoodLab Елены Шифриной, в исследовании из 600 человек, 8 из 10 не смогли отличить котлеты Bite от говяжьего бифштекса. «Это говорит о том, что качество некоторых российских производителей если и не полностью достигает уровня Beyond Meat, то с каждым годом становится все ближе к нему», — заключил Иванов.



Недавно Центр изучения потребительского поведения Роскачества провел исследование и выяснил, что 61% участников опроса в теории готовы отказаться от традиционного мяса в пользу его растительного аналога, но только при соблюдении нескольких условий. Так, 37% респондентов заявили, что могут перейти на растительное «мясо», если будут уверены в безопасности такого продукта. Многим также важно соответствие вкуса и пищевой ценности такого продукта обычному мясу. 22% готовы перейти на растительное «мясо», если его стоимость будет ниже, чем у обычного, а 10% — при установлении равной с обычным мясом цены.