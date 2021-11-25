Бывший топ-менеджер «АФГ Националь» займется переработкой технической конопли

Производство в основном будет рассчитано на экспорт в Китай и Европу Pixabay

Нижегородская компания «Агроу» планирует вложить 5,1 млрд руб. в строительство двух заводов по производству костры и котонина из технической конопли в Новосибирской области, пишет «Коммерсантъ». После выхода на проектную мощность в 2025 году заводы будут производить до 66,4 тыс. т продукции, которая может быть заменой хлопку, льну и синтетическим волокнам при производстве тканых и нетканых материалов. Окупить инвестиции планируется почти за шесть лет. Поставлять продукцию планируется в основном на экспорт — в Китай и Европу.



Проект был одобрен на заседании совета по инвестициям Новосибирской области, он получит налоговые льготы и участок под строительство в аренду без торгов. Компанию представлял директор по инвестициям «Агроу» Юрий Белов, который до 2020 года возглавлял «АФГ Националь». Вместе с другими топ-менеджерами холдинга Белов в 2018 году создал предприятие по переработке технической конопли в Нижнем Новгороде — «Нижегородские волокна конопли» (НВК), но позднее вышел из бизнеса. «Агроу», по данным kartoteka.ru , было зарегистрировано в январе 2018 года в Нижнем Новгороде, она на 100% принадлежит предпринимателю Павлу Доколину.



Говоря о проекте в Новосибирске, Белов отметил, что вместе с ним его будут развивать и другие выходцы из «АФГ Националь». По его словам, «Агроу» планирует закупать коноплю у местных аграриев. «Весь проект строится на партнерстве с сельхозпроизводителями в радиусе 100 км от промышленной площадки. Одну только техническую коноплю нельзя выращивать год от года, нужно соблюдать севооборот, и оптимальным является ее включение в действующие зерновые, масличные севообороты. Это оказывает комплексный позитивный эффект на растениеводство, а нам позволяет сосредоточиться на инвестициях в промышленное производство», — рассказал Белов (цитата по «Коммерсанту»).



По его подсчетам, сельхозпроизводители смогут дополнительно зарабатывать на выращивании и продаже конопли около 25 тыс. руб./га. Он отметил, что эту культуру можно встраивать в севооборот вместо паров, «на которых сельхозпроизводитель только теряет деньги». По прогнозу Белова, для обеспечения заводов сырьем будет задействовано в общей сложности 20 тыс. га земель. Он также отметил, что в Новосибирской области в советское время располагались мощности по переработке технической конопли, и остались специалисты, которые помнят, как это делать. Кроме того, в регионе подходящие климатические условия, и он близок к Китаю.



Пять лет назад конопля ​занимала 2,5 тыс. га, сейчас — более 10 тыс. га. Рост связан в том числе со строительство заводов, перерабатывающих эту агрокультуру — сейчас в России их пять, говорил в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Crop Production — 2021/22 гендиректор «Смарт Хемп» Максим Уваров. «Через год, я думаю, производство вырастет еще в два раза. Емкость рынка России колоссальная. Если переводить потребности в гектары, то нужно порядка 1 млн га конопли. Это было предложение Торгово-промышленной палаты», — рассказал Уваров.

Президент Ассоциации коноплеводов России Юлия Дивнич считает проект «Агроу» в Новосибирской области перспективным. Однако проблема в том, что сложно строить планы по реализации продукции из технической конопли в России, так как этого рынка в нашей стране как такового нет. «Кроме того, у нас есть научные разработки, опытные образцы различных смесовых тканей с котонином, но от них и до промышленных образцов, которых у нас нет, — пропасть. Хотелось бы верить, что, получив прибыль от работы на экспорт, компании удастся создавать и продавать конечную продукцию в России», — прокомментировала «Агроинвестору» Дивнич. По ее словам, Новосибирская область — более чем подходящий регион для выращивания технической конопли. ​



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что новый проект в Новосибирской области перспективен, особенно с учетом того, что Китай крайне заинтересован в продукции из технической конопли. По его словам, «Агроу», вероятно, заинтересуется и российским рынком, но только спустя время после начала работы нового предприятия. По его мнению, именно поэтому «Агроу» намерено продавать большую часть продукции на экспорт. При этом эксперт считает, что компании будет «крайне сложно» конкурировать с китайскими производителями, «у которых находятся почти все технологические ноу-хау в этой нише, а себестоимость труда минимальна».



Партнер компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд, считает проект «Агроу» очень перспективным. Площадь посевов технической конопли растет в последние пять лет, но все равно значительно ниже, чем была в СССР (в 1990-м — 45,8 тыс. га). «При этом в России планируется увеличение производства целлюлозы с 5 млн т до 13 млн т в ближайшие 10 лет. Все предприятия целлюлозно-бумажной промышленности испытывают трудности с лесоснабжением, несмотря на наличие собственных делянок и лесозаготовительных предприятий, которые могут обеспечить только около 40-60% потребности в сырье», — прокомментировала «Агроинвестору» Гольфанд. По ее словам, альтернативным источником целлюлозы может служить техническая конопля. ​

