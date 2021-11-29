«ЭКО-культура» достраивает тепличный комплекс в Подмосковье

На новом комплексе будут выращивать томаты, огурцы и салат «ЭКО-культура»

АПХ «ЭКО-культура», один из крупнейших производителей овощей в закрытом грунте, достраивает тепличный комплекс в Подмосковье. Также близки к завершению новые очереди уже действующих комбинатов в Тульской, Воронежской, Ленинградской областях, другие объекты. Об этом «Агроинвестору» рассказал президент холдинга Александр Рудаков. «Мы продолжаем развиваться, реализуем восемь инвестиционных проектов в разных регионах страны. Часть площадей мы вводим в эксплуатацию в ближайшие месяцы: в декабре 2021 года и январе 2022-го, еще часть — в первом полугодии 2022 года», — уточнил он. Согласно сайту компании, площадь ТК «Подмосковье» составит почти 35 га, здесь будут выращивать томаты, огурцы и салат. Плановая мощность предприятия — около 24 тыс. т в год.



С начала года в подмосковных тепличных хозяйствах собрали 91,5 тыс. т овощей — на 8,2 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2020-го, сообщил Минсельхозпрод региона. В том числе произведено более 58,2 тыс. т огурцов, 32,4 тыс. т томатов и около 1 тыс. т прочих овощей.

Летом следующего года «ЭКО-культура» почти завершит строительство зимних тепличных комплексов со стеклянным покрытием и системами ассимиляционного досвечивания. Затем, в соответствии со своей стратегией, сконцентрируется на возведении теплиц с пленочным покрытием в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии. По словам Рудакова, такие тепличные мощности обеспечивают более высокую маржинальность и меньшую зависимость от энергоресурсов, цена которых имеет значительную долю в себестоимости овощей закрытого грунта. «Наша стратегическая цель — довести тепличные мощности до 1,1 тыс. га. Уже в 2022 году мы расширим площади, отведенные под салатные культуры, будем наращивать площади под огурцом», — добавил он.



Из-за экономических проявлений пандемии инвестиционный бюджет агрохолдинга корректируется в сторону увеличения, поскольку дорожают стройматериалы и сырье, продолжает Рудаков. «Тем не менее, в целом мы проходим 2021 год в стабильном режиме, достигаем плановых финансовых и операционных результатов, планомерно реализуем нашу масштабную инвестиционную программу», — говорит он, отмечая, что, несмотря ни на что, инвестиционный климат в российском АПК остается вполне благоприятным.



По словам Рудакова, масштабная адресная господдержка предприятий отрасли дает результаты: производство овощей растет, доля импорта снижается. Тем не менее, поставки томатов из-за рубежа составляют 400-450 тыс. т в год, поэтому для их замещения еще необходимо строить новые теплицы. Поэтому финансовая поддержка на льготных условиях по государственным программам очень важна, подчеркивает глава компании.

