Вьетнамская TH Group построит ферму в Калужской области

На комплексе будет содержаться 6 тысяч голов КРС Е. Разумный

Вьетнамская компания TH Group строит в селе Ефимцево Ульяновского района Калужской области ферму на 6 тыс. голов КРС, а также разрабатывает проектную документацию по аналогичному комплексу в Хвастовичском районе. Кроме того, инвестор планирует возвести завод по переработке молока и молочных продуктов на Боровской площадке ОЭЗ «Калуга», сообщила пресс-службу правительства региона.



Первую очередь фермы на 1,2 тыс. голов в Ульяновском районе планируется открыть весной 2022 года, в Хвастовичском районе — в 2023-м. Сумма инвестиций в строительство не уточняется. ТАСС со ссылкой на слова губернатора Калужской области Владислава Шапши добавляет, что региональное правительство готово оказывать вьетнамским партнерам всю необходимую поддержку при реализации проекта. По его оценке, его реализация позволит Калужской области производить 1 млн л молока в год.



TH True Milk (входит в TH Group) начала строительство молочного комплекса еще в 2018 году. Стоимость проекта тогда оценивалась в 6,7 млрд руб., мощность завода — до 1,5 тыс. т сырого молока в день. Ввод в эксплуатацию комплекса по производству молочной продукции и собственной сети ее дистрибуции был запланирован на 2020 год.



В апреле этого года компания столкнулась с проблемами при реализации проекта: инвестор заявлял, что российские подрядчики готовы строить объекты в полтора-два раза дороже сметы компании. За пять лет из заявленных инвестиций в $2,7 млрд на практике пока было вложено лишь около $100 млн. В 2019 году компания запустила только одну очередь фермы на 2 тыс. голов в Волоколамском районе Подмосковья, хотя также планировалось открыть фермы в Калужской и Тюменской областях, Башкирии и Приморье.



Гендиректор TH Rus (дочка TH True Milk) Нго Тхань Хоан тогда говорил «Агроинвестору», что компания планирует и дальше продолжать реализацию своих проектов в России до успешного завершения. «В данный момент строительство ферм в Московской и Калужской областях замедляются из-за трудностей со стороны российских строительных компаний: не хватает рабочих ресурсов и более эффективной организации труда на объектах. В связи с этим мы планируем оперативно корректировать организационную работу по строительству», — говорил Нго Тхань Хоан.



TH Group основана в 2009 году и является одним из ведущих производителей молока во Вьетнаме. Концерн выпускает 50 наименований молочных продуктов, которые реализуются в 39 странах мира. На долю ключевого бренда компании — TH True Milk — приходится более 50% вьетнамского рынка в категории молока.

