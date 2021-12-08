FESCO создаст во Владивостоке зерновой терминал

Транспортная группа FESCO, владеющая «Владивостокским морским торговым портом» (ВМТП), закрыла сделку по покупке АО «Порт Гайдамак». Компания планирует создать на его базе терминал по перевалке зерновых грузов из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщила пресс-служба FESCO. «Приобретение терминала — начало реализации проекта FESCO по созданию в Приморском крае специализированной портовой инфраструктуры, аналогов которой в настоящее время нет в регионе, для отправки зерновых грузов из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — говорится в сообщении FESCO. Сумма сделки и инвестиции в проект не уточняются.
Отмечается, что после модернизации терминала в 2024 году будут созданы мощности для перевалки более 400 тыс. т зерна в год. При этом порт продолжит обработку генеральных грузов в импортном, экспортном и каботажном направлениях. «Расширение терминальной сети — один из ключевых приоритетов стратегии развития FESCO. На базе объединенного терминала «Фемста» и «Порта Гайдамак» мы создаем современные мощности для перевалки зерна с помощью элеваторов, так как видим растущий спрос и со стороны наших партнеров из Азии, и со стороны российских сельхозпроизводителей, — прокомментировал спредседатель совета директоров FESCO Андрей Северилов. — Это будет принципиально новая услуга в Приморском крае, которую мы планируем реализовать в дополнение к перевалке генеральных грузов на терминале».
«Порт Гайдамак» оказывает стивидорные и терминальные услуги, примыкает к сети РЖД. Общая площадь — около 21 тыс. кв. м. Грузооборот в 2020 году составил 200 тыс. т.
Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что создание зернового терминала, если это действительно было целью сделки, — чисто региональная история. «Это будет уже второй терминал в регионе после действующего в морском порту бухты Троицы. Вряд ли проект привлечет внимание крупных экспортеров зерна из-за низкой производственной растениеводческой базы Дальнего Востока и, соответственно, низкого экспортного потенциала региона», — сказал он «Агроинвестору».
Что касается экспорта зерна из Сибири, то основной проблемой будет высокая загрузка железной дороги в восточном направлении, преимущественно углем, считает Зернин. «Дело даже не в компенсации тарифов, а в ограниченных пропускных возможностях Транссиба. Как и в случае с Черноморскими портами, устаревшая инфраструктура РЖД является главным препятствием наращивания портовых мощностей, даже несмотря на очевидные успехи команды железнодорожной монополии в администрировании грузоотправлений», — заключил он.