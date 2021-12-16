«Сингента» открыла Институт защиты семян

Инвестиции в проект составили около 300 млн рублей «Сингента»

«Сингента» открыла в Рамонском районе Воронежской области Институт защиты семян (The Seedcare Institute). Он стал 17-м в глобальной сети институтов, которые компания развивает по всему миру, и первым учреждением такого рода в России. Это научно-исследовательский и тренинговый центр, который будет разрабатывать и внедрять инновационные методы обработки семян, а также оценивать их качество. Кроме того, здесь будут проводиться тренинги для аграриев и производителей семян, также Институт будет готовить к работе студентов аграрных вузов.



Инвестиции в проект составили около 300 млн руб., плановая мощность — проверка 10 тыс. партий семян в год. На площадке в Рамонском районе «Сингента» работает с 2016 года, строительство Института длилось чуть более года. Его площадь составила 1,5 тыс. кв. м, хотя изначально планировалось примерно на 600 тыс. кв. м меньше. Весной этого года компания сообщила, что приняла решение расширить площадь проекта и его функционал на фоне активного роста российского агрорынка.



По словам гендиректора компании «Сингента» в России Константина Бельдюшкина, Институт станет уникальным местом сотрудничества науки и практики, где аграрии смогут познакомиться с лучшими технологиями. Качественная обработка семян — залог будущего урожая, подчеркнул он. «Краеугольным камнем нашей стратегии являются инвестиции в инновации. Мы создали ряд центров в Центральном Черноземье, на Юге, в Поволжье, которые занимаются научно-практической деятельностью, проводят анализы и разрабатывают методологии повышения эффективности возделывания сельхозкультур, — рассказал он в ходе церемонии открытия Института. — Мы также реализуем нашу стратегию по локализации производства семян и средств защиты растений в России».



Глава компании добавил, что Воронежская область неслучайно выбрана для реализации проекта: она является одним из ведущих аграрных регионов страны с очень высокой степенью интенсификации производства. Также в регионе формируется кластер инновационно- технологических предприятий.



Директор направления по защите семян компании «Сингента» Василь Голубка сказал, что главная цель строительства Института — улучшение качества семенного фонда в России. «“Сингента” является мировым лидером в производстве и продажах средств защиты растений. Более 40% применяемых сейчас действующих веществ разработаны нашими экспертами, — отметил он. — Чтобы быть на шаг впереди и помогать потребителям эффективно использовать наши новинки, столпом нашей работы является помощь в обработке семенного материала. Мы стремимся развивать культуру обработки семян, для этого требуется большое количество постпродажных сервисов для осознанного выбора продуктов и отслеживания их эффективности».



В структуру Института входят научно-исследовательская лаборатория по диагностике фитопатогенов в почве, семенах и растительном материале; лаборатория искусственного климата для моделирования условий окружающей среды различных регионов страны; микробиологическая лаборатория для выделения и глубинного изучения патогенов растений; лаборатория по контролю качества обработки семян; зал по нанесению средств защиты семян с машинами для обработки семян; склад для хранения семян, а также аудитории для проведения обучающих мероприятий.



«Сингента» - одна из ведущих мировых сельскохозяйственных компаний, объединяющая два направления: Syngenta Crop Protection (средства защиты растений) и Syngenta Seeds (семена). По данным исследовательской компании Kleffmann, с 2018 по 2020 год доля компании на российском рынке средств защиты растений увеличилась с 30% до 34%, на глобальном рынке ее доля оценивается в 32%.

