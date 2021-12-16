«Лента» купит онлайн-сервис по доставке продуктов «Утконос»

Объединенное онлайн-подразделение «Ленты» после покупки «Утконоса» получит название Lenta-U А. Гордеев

«Лента» объявила о покупке онлайн-ритейлера «Утконос» для создания платформы в сегменте e-grocery. Базовая сумма сделки составит 20 млрд руб., она будет профинансирована за счет дополнительного выпуска акций путем закрытой подписки в пользу «Севергрупп» (владеет 77,99% «Ленты» и 100% «Утконоса»), сообщила пресс-служба компании. Сделку предполагается закрыть в начале февраля 2022 года. Сумма сделки может быть скорректирована с учетом остатков денежных средств, имеющихся у «Утконоса» на дату передачи доли.



Объединенное онлайн-подразделение «Ленты» после покупки «Утконоса» получит название Lenta-U. После завершения сделки гендиректор «Утконоса» Дэнни Перекальски займет должность гендиректора онлайн-подразделения Lenta-U. Он будет отвечать за формирование стратегии, расширение онлайн-бизнеса «Ленты» и достижение ключевых операционных и финансовых показателей.



«Онлайн-бизнес — важный элемент стратегии "Ленты", и приобретение "Утконоса" соответствует стратегической цели компании по достижению 10% доли рынка e-grocery России к 2025 году», — приводит пресс-служба «Ленты» словам старшего независимого директора компании Стива Джонсона.



«Лента» считает, что приобретение «Утконоса» позволит значительно усилить конкурентные позиции в онлайн-сегменте в Москве за счет интеграции платформы доставки с лояльной клиентской базой, сильными компетенциями. Вместе с «Утконосом» «Лента» сможет предоставлять полный спектр онлайн-услуг по доставке товаров: от экспресс-доставки из круглосуточных магазинов и магазинов «у дома» «Мини Лента» до заранее запланированной доставки из дарксторов «Утконоса».



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что эта сделка — довольно крупная розничная консолидация. «Онлайн-торговля сейчас активно растет. Особенно это касается мегаполисов и городов-миллионников. Возможно, тренд дойдет и до относительно небольших городов. Это, конечно, меняет все наши представления о том, что такое розница, и как она выглядит. Соответственно, менее продвинутые торговые сети думают, что делать и как выживать», — рассказал эксперт.



Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко сказала «Агроинвестору», что онлайн продажи в России в 2020 году выросли на 40%, составив 7% от торгового оборота (2,3 трлн руб.). В 2021 году рынок увеличился еще на 1 трлн руб. С учетом высокого уровня развития безналичных платежей и проникновения интернета онлайн торговля в России вырастет до 15-20% к 2025 года, считает эксперт.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда задалась вопросом о том, что это даст покупателям. «Откуда такая забота о бизнесе, но нет заботы о покупателях? Идет монополизация розничной торговли. Разве кто-то может сказать, что это хорошо для потребителей? Все знают, что сокращение конкуренции всегда хуже, чем ее развитие, — сказала эксперт «Агроинвестору». — Но, может быть, кто-то знает, что будет, когда останется всего один магазин?». В «Утконосе» прекрасная служба доставки и это хорошее приобретение для «Ленты», добавила она.



Заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов заявил, что, несмотря на высокую базу прошлого года, онлайн-торговля по-прежнему остается лидером роста. По его словам, многие торговые сети, входящие в топ-10, заложили в свои стратегии на текущий и будущий годы развитие этого канала, и «Лента» — не исключение. «Более того, такое слияние для рынка вполне ожидаемо. Сделка по покупке «Утконоса» даст укрепление позиций онлайн-бизнеса «Ленты» и усилит влияние сети в секторе e-commerce», — сказал Леонов «Агроинвестору». Что касается перспектив развития онлайн торговли, то эксперт считает, что данный сектор будет развиваться активными темпами. «Ведущие сети сегодня активно совершают сделки по слияниям и поглощениям, инвестируют в online-сервисы и развивают цифровые каналы. В будущем, и это видно уже сейчас, мы совершенно точно столкнемся с борьбой за лидерство в сфере e-commerce крупнейших игроков», — уверен Леонов.



«Лента» — крупнейшая в России сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер. На конец сентября под управлением компании было 674 магазина: 255 гипермаркетов и 419 супермаркетов и магазинов «у дома». Выручка «Ленты» в январе-сентябре выросла на 4,7% до 336,3 млрд руб. Онлайн-продажи увеличились в 3,9 раза до 12,3 млрд руб.

