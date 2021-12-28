К 2025 году НМЖК удвоит объем переработки подсолнечника на Урюпинском МЭЗе

Выйти на пусконаладку Урюпинский МЭЗ планирует в 2024 году Pixabay

К 2025 году группа компаний «Нижегородский масложировой комбинат» (НМЖК) планирует удвоить объем переработки подсолнечника на своем «Урюпинском маслоэкстракционном заводе» в Волгоградской области до 536 тыс. т в год. Соответствующее соглашение подписали гендиректор предприятия Алексей Шкарупа и первый заместитель губернатора региона Александр Дорждеев, сообщила пресс-служба НМЖК. В инвестпроект будет вложено 8,3 млрд руб.



Реализация проекта строительства завода по глубокой переработке высокопротеиновых агрокультур началась в 2020 году. Он предусматривает создание новых мощностей по переработке подсолнечника производительностью 1,6 тыс. т в сутки. По данным пресс-службы НМЖК, годовая потребность в маслосеменах после реализации проекта вырастет почти в два раза, до 536 тыс. т, выработка масла увеличится до 242 тыс. т, шрота — до 200 тыс. т в год. При этом 95% дополнительно выработанного масла и 40% дополнительно выработанного шрота планируется отгружать на экспорт. Шкарупа добавил, что реализация проекта позволит предприятию повысить конкурентоспособность, создать высокопроизводительные рабочие места, обеспечить стабильность и повышение зарплаты.



На данный момент проект нового производства полностью готов, он получил положительное заключение госэкспертизы. Зимой планируется провести демонтаж старых объектов, строительство начнется весной 2022 года. Выйти на пусконаладку Урюпинский МЭЗ планирует в 2024 году. В планах НМЖК также дальнейшее увеличение мощностей производства. Уже построена обводная линия для подачи маслосемян с элеватора на переработку и железнодорожный прием.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что при реализации проекта компания может столкнуться с высокой конкуренцией в регионе. «Волгоградская область, как и соседние — Ростовская и Саратовская — довольно насыщенные с точки зрения производства. Если НМЖК будет дополнительно увеличивать свое присутствие, то на этом рынке будет повышаться конкуренция, в том числе за сырье», — считает эксперт. По мнению Петриченко, продукция переработки будет поставляться на экспорт, в первую очередь, в Иран. «Внутренний рынок уже совершенно насыщен», — подчеркивает он.

