Группа «Регион» может выйти из агробизнеса

Земельный банк компании — около 130 тысяч гектаров «Регион»

Группа «Регион» Сергея Сударикова думает выйти из агробизнеса — продать холдинг «Агронова-Л», который управляет около 130 тыс. га земель в Черноземье, рассказали «Коммерсанту» источники в отрасли. Три собеседника издания называют основным претендентом на покупку структуру, связанную с бывшим главой Минсельхоза, экс-губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым. По словам двух чиновников в отрасли, сделка находится на стадии обсуждения. Ткачев считается бенефициаром «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева, который специализируется на растениеводстве, животноводстве, птицеводстве и переработке. Пресс-служба «Агрокомплекса» сообщила «Агроинвестору», что компания не планирует покупать активы «Агроновы-Л».



Еще один из источников «Коммерсанта» говорит, что бизнесом «Агроновы-Л» интересовались инвестфонды. Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев пояснил, что аграрные компании могут привлекать фонды с соответствующей специализацией либо те, которые дополняют портфель комплементарными активами. При этом он уверен, что покупателем станет профильный стратегический инвестор.



Директор «СовЭкона» Андрей Сизов в беседе с «Коммерсантом» оценил возможную сделку в 11,7 млрд руб., исходя из цены сельхозземель в Центральном Черноземье на уровне 90 тыс. руб. за гектар. Он напомнил, что цены на сельхозземли в России продолжают расти. Ранее управляющий директор BEFL Владислав Новоселов отмечал, что в Центральном Черноземье сделки обсуждаются по ценам 200 тыс. руб. за гектар, тогда как в 2020 году они не превышали 150 тыс. руб. за гектар.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что актив «Агронова-Л» хороший, поэтому он будет продан достаточно быстро. Есть разные цели вложения денежных средств для извлечения прибыли, говорит управляющий партнер, адвокат юридической группы «Ратум» Ольга Романова. Сельскохозяйственный бизнес и земельные активы точно такой же ресурс как нефть. Сделки с продажей и покупкой сельхозпредприятий аналогичны сделкам с покупкой и продажей любого бизнеса, отметила она.



По словам юриста, на сегодняшний день риски владения землей и риски денежного эквивалента, полученного от ее использования, нивелировались. «Многие рискуют и покупают, условно, 10 тыс. га. Из них 60-70% оформляются должным образом, 30-40% остаются недооформленными», — добавила Романова.



В мае «Агронова-Л» заняла 38-е место в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземель, составленном BEFL. Холдинг выращивает зерновые и подсолнечник. В него также входит компания «Русгрейнтрейд», которая развивает экспорт зерна. В сентябре 2021 года головную структуру холдинга переименовали в «АГРА Групп». В 2020 году выручка «Агроновы-Л» выросла в 1,55 раза до 4,55 млрд руб., чистая прибыль — в 5,5 раза до 1,35 млрд руб. По итогам января-июня выручка составила 3,51 млрд руб., чистая прибыль — 2,91 млрд руб.

