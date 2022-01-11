В Приморье создано логистическое предприятие для доставки зерна и масличных

«Легендагро» - один из наиболее активных экспортеров зерна Приморья «Легендагро»

Компания «Легендагро Логистика» в статусе резидента свободного порта Владивосток создала логистическое предприятие для выполнения комплекса услуг по транспортировке и портовой перевалке зерновых и масличных в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Компания будет использовать 30 автопоездов-зерновозов и около 100 железнодорожных вагонов, две судопогрузочные машины. В год планируется перевозить около 380 тыс. т грузов.



Большая часть деятельности — хранение, транспортировка и портовая перевалка зерновых и масличных культур — будет вестись в портах Зарубино и Владивосток. Планируется выполнять приемку и хранение груза, его сортировку, очистку и подготовку к транспортировке, выполнение погрузо-разгрузочных работ, перевозку и погрузку на морские суда. «Для этого «Легендагро Логистика» приобрела судопогрузочные машины, 30 тягачей с прицепами и взяла в аренду железнодорожные вагоны, а также базу в городе Уссурийске, на которой построен склад-тент емкостью 6,5 тыс. т», — приводит пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики слова директора «Легендагро Логистика» Дмитрия Савенкова.



Он также уточнил, что новое предприятие входит в состав российско-китайской группы компаний «Легендагро». Инвестиции в проект составили 63 млн руб. Средства выделены в рамках соглашения с единым институтом развития — Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.



Директор управляющей компании ТОР «Приморье» Светлана Утяшева отметила, что среди резидентов ТОР и Свободного порта Владивостока проекты реализуют 99 компаний с иностранным участием, общая сумма инвестиций в них составляет 966,2 млрд руб., создается около 20 тыс. рабочих мест. Страной-лидером является Китай с 54 проектами, добавила она.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что «Легендагро» - один из наиболее активных экспортеров зерна Приморья, за прошлый год компания отгрузила более 100 тыс. т. «Появление отдельной логистической компании, скорее всего, связано с расширением бизнеса. Российский зерновой рынок ждет подписания уже в этом сезоне протокола об открытии поставок пшеницы и ячменя балкерным флотом в Китай. Вполне вероятно, что "Легендагро" организационно готовится к росту объема экспорта через Дальний Восток», — считает он.

