Тепличный комплекс за 2,9 млрд рублей построят в Забайкалье

Срок окупаемости подобного типового тепличного комплекса может составить около 12 лет Ю. Эйвазова

В поселке городского типа Ясногорск в Забайкальском крае будет построен тепличный комплекс «Ясногорский» площадью 9,6 га и мощностью около 7,7 тыс. т овощей в год, из которых 4,8 тыс. т — огурцы, 2,8 тыс. т — томаты. Начало строительства запланировано на этот год, сдача первой очереди — на конец 2023-го, второй — на первый квартал 2024-го. Проект будет реализовывать бывший топ-менеджер агрохолдинга «Чурилово» (крупнейший на Урале тепличный комплекс) Валерий Гарипов, сообщает портал 74.ru .



«В летне-осенний период будем реализовывать овощи по сложившимся рыночным ценам, а в зимне-весенний — по ценам на 5-10% ниже рыночных», — рассказала гендиректор компании-инвестора ТК «Ясногорский» Ольга Балнайтис (цитата по сайту 74.ru.). По ее словам, переговоры с потенциальными потребителями, в том числе с сетевыми ритейлерами, уже проведены. Комплекс будет расположен рядом с Харанорской ГРЭС, что позволит обеспечить его необходимой инфраструктурой: электроэнергией, теплом, водой и канализацией.



По словам директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, заявленная урожайность больше соответствует не круглогодичному, а сезонному производству. Учитывая сильный рост затрат на производство и строительство, инвестору нужно понимать потребности регионального рынка, знать, куда сбывать продукцию, добавляет он. «Срок окупаемости подобного типового тепличного комплекса может составить около 12 лет», — прокомментировал «Агроинвестору» Глушков.



Тепличная отрасль остается привлекательной для инвесторов, несмотря на сильный рост затрат, который был в прошлом году, считает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «Цены ведь тоже увеличились, причем существенно: по итогам прошлого года огурцы в среднем по России подорожали на 16%, что выше темпов инфляции. Рост цен на томаты был чуть менее активным, но также больше инфляции», — добавляет она. При этом в дефицитных регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера цены выросли гораздо сильнее, что поддержало рентабельность местных тепличных комплексов.



«Затраты, конечно, повышаются, но не такими темпами, чтобы сделать бизнес нерентабельным. Да, сейчас нет капексов для новых проектов, но с этого года введена частичная компенсация на электроэнергию для тепличных комплексов, которые работают со светокультурой. Это очень существенная поддержка для современных теплиц, которая ускорит возврат инвестиций», — рассуждает Решетникова. Она также обращает внимание на то, что за пределами европейской части России все еще очень много регионов, которые не обеспечивают себя тепличной продукцией в нужных объемах.



Однако в Сибирском федеральном округе строительство новых тепличных комплексов практически нецелесообразно, так как по овощной продукции рынок достаточно насыщен, считает Глушков. «Может быть интересен экспорт, также привлекателен Дальний Восток, где сохраняется импорт. В Сибири рынок уже сформирован, и в случае появления там новых комплексов, обострится конкуренция между действующими и новыми комбинатами, что приведет к снижению цен, которые и так почти не растут», — заключил он.

