«Коноплекс» сохранит посевы технической конопли на уровне прошлого года

Отрасль коноплеводства несильно зависит от импорта «Коноплекс»

В этом году посевы технической конопли в агропромышленном холдинге «Коноплекс» будут не ниже уровня 2021 года, когда они превысили 2 тыс. га, рассказала «Агроинвестору» представитель компании. Однако сейчас, как и другие предприятия АПК, она сталкивается с волатильностью курсов валют, удорожанием топлива, удобрений, запчастей, с задержками в запланированных поставках. Тем не менее, «Коноплекс» имеет устойчивое положение на рынке и не планирует снижать площади посевов. Группа обеспечена семенным материалом и техникой, выпускает продукцию из сырья, выращиваемого, в основном, на собственных полях. «Компания готова к посевной и приложит максимальные усилия для ее проведения в сжатые сроки, так как этот фактор оказывает существенное влияние на урожай», — говорит представитель холдинга. Также в севообороте «Коноплекс Пенза» в прошлом году были пшеница, гречиха, рожь, горчица, лен и рыжик.



В коноплеводстве в силу действующего законодательства отсутствуют иностранные сорта и гибриды технической конопли, разрешенные к возделыванию на территории России, поэтому отрасль не зависит от импорта, продолжает представитель компании. Усилиями «Коноплекса» в стране восстановлен фонд кондиционных семян безнаркотических сортов конопли, компания обеспечивает посевным материалом не только себя, но и другие коноплесеющие хозяйства.



По словам президента Ассоциации коноплеводов России Юлии Дивнич, сейчас отрасль испытывает сложности, связанные с началом посевной кампании: региональные органы власти затягивают с поддержкой, но такая картина наблюдается не первый год. При этом она также отмечает низкую зависимость отрасли от импорта. По словам Дивнич, дело не только в отечественном посевном материале: теперь кроме импортных коноплеуборочных комбайнов есть российский производства «Ростсельмаш», а для проведения посевной специализированная техника не нужна.



Правда, есть вопрос с оборудованием для переработки, продолжает Дивнич. Однако отрасль сейчас сильно замедлила темпы роста, и новые проекты пока не заявляются, поэтому вопрос закупки оборудования для переработки остро не стоит. Также нет проблем с экспортом продукции коноплеводства: на внешних рынках работа ведется, как правило, со странами Азии, которые не вводили санкции в отношении России. «Есть пара компаний, которые экспортировали продукцию в Европу, и пока эти отношения на паузе», — добавила Дивнич.



За прошлый год «Коноплекс» увеличил валовой сбор семян и волокна технической конопли на 50%. Кроме того, агрохолдинг нарастил объем выпуска пищевой продукции: масла — на 58%, муки и семян — на 75%. По информации компании, наибольшим спросом пользуются товары из конопли (масло, мука, семена), а также льняное, рыжиковое, тыквенное масла. Продажи готовой пищевой продукции увеличились на 45%.



«Развитие возможностей производственного блока ГК “Коноплекс” позволяет увеличить ассортимент и предложить новые виды продукции из семян, костры и волокна, — рассказала гендиректор компании Милена Александрова. — В 2022 году группа планирует вывод на рынок уникальных экологичных и безопасных строительных материалов — таких как костробетон, тепло- и звукоизоляционные, утеплительные материалы на основе конопли». Также, по ее словам, одним из приоритетов группы в текущем году станет расширение ассортимента и развитие новых экспортных направлений в азиатские страны. Сейчас компания работает, в основном, на российском рынке, также продукция поставляется в Казахстан и Китай.



Кроме того, группа продолжает реализовывать концессионный проект «Межотраслевой инновационный комплекс» (МИК) по созданию производства целлюлозы из лубяных культур в Пензенской области. Запуск первой очереди запланирован на 2024 год. Мощность новой производственной площадки после выхода на плановые показатели в 2026-м достигнет 4 тыс. т целлюлозы в год с возможностью дальнейшего поэтапного расширения.

