«Отрада» увеличит мощности генетического центра под Липецком

Подавляющее большинство иностранных инвесторов в области генетики в свиноводстве продолжат работу в России Д. Абрамов

Специализирующаяся на свиноводстве группа «Отрада» не намерена уходить из России. Более того, в ее планах развитие бизнеса в Липецкой области. Как сообщила администрация региона, компания планирует строительство центра передачи генов с дальнейшим удвоением мощностей. Об этом руководитель компании Патрик Хоффман сказал на встрече с главой области Игорем Артамоновым. Подробности нового проекта пока не раскрываются.



По словам Хоффмана, в регионе у компании наработана база, которая сегодня не зависит от импорта. Действует селекционно-генетический центр, построены четыре фермы на 6 тыс. свиноматок, есть 19 тыс. га пашни и комбикормовый завод мощностью 60 тыс. т в год. «Ни один из акционеров не оказывает никакого давления, все наши партнеры хотят работать в России. Лично я здесь работаю почти 20 лет, жизнь моя здесь и никаких вопросов быть не может», — отметил Хоффман (цитата по сайту администрации Липецкой области).



В конце октября на сайте банка «Открытие» сообщалось, что кредитная организация установила для «Отрады» лимит на сумму 2,9 млрд руб., включая рефинансирование ранее взятых кредитов. Выделенные средства тогда планировалось направить на строительство второй очереди селекционно-генетического центра в Липецкой области, рассчитанного на 250 хряков-производителей.



«Практически никто из иностранных компаний — французские, норвежские, филиппинские инвесторы, работающие в нашем сегменте, — не заявляли о своем уходе. Все намерены продолжать работать», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. По его словам, иностранные инвесторы наряду с российскими получают все меры поддержки — льготные кредиты, инвестиционные кредиты и др. «Компания “Отрада” специализируется на генетике, и сейчас она рассматривает сложившуюся ситуацию, как и любой кризис, в качестве периода возможностей для увеличения своей активности и повышения уровня независимости российской генетики от импорта».



Почти все международные компании, работающие в России, локализовали производство чистых линий в нашей стране, поэтому импорт осуществляется только при формировании новых селекционных комплексов. Эти объемы не являются критическими, продолжает Ковалев. По его словам, в Россию ввозится семя хряков, и если импортеры сталкиваются с проблемами, то логистические пути меняются. Также сохраняется импорт программного обеспечения. «Нынешняя обстановка дает локальным компаниям, которые занимаются генетикой здесь, возможность не создать какие-то свои линии, а на основе уже имеющихся чистых линий продолжать работу по их совершенствованию», — добавил он.​



ГК «Отрада» основана в Липецке в 2005 году. Специализируется на разведении и селекции свиней датской генетики, является одним из лидеров в области производства племенных свиней в России, сообщается на сайте компании. Министерство сельского хозяйства присвоило «Отрада Фармз» статус селекционно-генетического центра по разведению пород йоркшир, ландрас и дюрок. Также компания занимается убоем и мясопереработкой, имеет сеть розничных магазинов.

