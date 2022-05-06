Рублевая выручка «ЭкоНивы» выросла на треть

В прошлом году хозяйства «ЭкоНивы» произвели более 1,1 млн тонн сырого молока «ЭкоНива»

Группа компаний «ЭкоНива», крупнейший в России и Европе производитель сырого молока, по итогам прошлого года увеличила выручку от продаж на 26% до 583 млн евро. В рублевом эквиваленте она выросла на 33% до 50,8 млрд руб., следует из предварительных неаудированных консолидированных финансовых результатов агрохолдинга. Совокупный доход составил 653 млн евро против 616 млн евро за 2020 год, в рублях рост составил 12% до 56,9 млрд руб. EBITDA по итогам прошлого года достигла 190 млн евро, что соответствует уровню предыдущего года. В рублях она увеличилась на 3%, превысив 16,6 млрд руб.



Основным драйвером остается производство сырого молока, хотя доля перерабатывающего бизнеса также продолжает увеличиваться, отмечает компания. В прошлом году хозяйства «ЭкоНивы» произвели более 1,1 млн т сырого молока. Компания стала первой в России, перешагнувшей рубеж в 1 млн т. В этом году позитивная динамика в сегменте сохраняется: за первый квартал валовой надой агрохолдинга составил 287,1 тыс. т — примерно на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среднесуточные надои за отчетный период составили 3190 т против 3016 т годом ранее. Среднее стадо КРС в январе-марте насчитывало свыше 220 тыс. голов (+7%), в том числе 112,4 тыс. фуражных коров (+5%), уточняет компания.



«ЭкоНива» продолжает строительство трех животноводческих комплексов в Башкирии, Татарстане и Московской области суммарно на 9,9 тыс. голов КРС плановой производственной мощностью 100 тыс. т молока в год. Завершить работы группа намерена до конца 2022 года.



По итогам первого квартала «ЭкоНива» реализовала почти 36,5 тыс. т готовой молочной продукции — на 29% выше показателя аналогичного периода прошлого года. К концу марта число торговых точек, где можно было приобрести продукцию агрохолдинга, превысило 14,4 тыс. против 9251 на 31 марта 2021-го. Одна из самых быстрорастущих категорий в портфеле группы — сыры. Их продажи за январь-март превысили 200 т — это на 50% больше, чем в четвертом квартале прошлого года.



«ЭкоНива» управляет активами в 13 регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Основное направление по производству молока объединяет 40 животноводческих комплексов. Агрохолдинг входит в пятерку крупнейших в стране латифундистов с земельным банком более 630 тыс. га.

