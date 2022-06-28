«Росспецмаш» предлагает запретить ввоз и продажу в России европейских прицепов

Российские прицепы и полуприцепы подорожали, а их качество ухудшилось Pixabay

Ассоциация «Росспецмаш» предложила правительству запретить ввоз и продажу в России прицепов и полуприцепов из «недружественных» стран, в первую очередь европейских. Соответствующее письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину (копия есть в распоряжении «Агроинвестора»). Замглавы организации, объединяющей производителей техники, Вячеслав Пронин пояснил «Коммерсанту» , что инициатива предполагает запрет на выдачу электронного паспорта транспортного средства (ПТС) на обозначенную технику.



В письме «Росспецмаш» говорится, что такая позиция у ассоциации сформировалась потому, что платежеспособный спрос на российскую технику в последние месяцы снизился из-за ограничений на перевозки, а число заказов в мае-июне упало в 3-8 раз, в зависимости от вида продукции. При этом наблюдается удорожание прицепов и полуприцепов российского производства, говорится в письме. Цены растут на фоне увеличения стоимости логистики и перестройки логистических цепочек.



Также снижению спроса способствовало вынужденное ухудшение потребительских свойств отечественных машин из-за запрета поставок компонентов мировых брендов, таких как электронные системы управления тормозами, шины, высокопрочные стали, отметила ассоциация. В свою очередь иностранные производители, в том числе из Германии и Польши, свободно поставляют свою продукцию на российский рынок, несмотря на санкции и связанные с ними запреты.



Учитывая эти факторы, «Росспецмаш» предлагает не только запретить ввоз и продажу в России прицепов и полуприцепов из «недружественных» стран, но и повысить ставки утильсбора в отношении этой техники до 600 тыс. руб., что составит не более 20% от их стоимости. Эту меру ассоциация объяснила необходимостью выравнивания конкуренции «с прочими импортерами». «Росспецмаш», в свою очередь, гарантирует своевременное и полное удовлетворение внутреннего спроса и сохранение рабочих мест в отрасли.



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