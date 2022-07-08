Основанный Олегом Дерипаской агрохолдинг может купить землю в Подмосковье

Московская область — удачное место для развития бизнеса «Прогресс Агро»

Структуры ГК «Прогресс Агро» (прежнее название — «Кубань», агрохолдинг основан Олегом Дерипаской) рассматривают покупку около 30 тыс. га сельхозземель в Волоколамском районе Московской области. Об этом со ссылкой на источники сообщил «Коммерсантъ» . В настоящее время определенных договоренностей не достигнуто. «Агроинвестор» направил в компанию запрос, однако там отказались от комментариев.



По данным «Коммерсанта», продавцом могут выступать структуры владельца «Большого города» Рустема Терегулова, участки могут быть на балансе ООО «Стелми». Его гендиректором 30 июня стал Ральф Дреерис, которого СМИ ранее называли одним из управляющих агробизнесом Олега Дерипаски.



«Прогресс Агро» объединяет 20 предприятий, занимающихся животноводством, растениеводством, переработкой и ритейлом на Кубани. Среди них АО «Рассвет», «Колхоз «Прогресс», «Конный завод «Восход», «Кореновский элеватор», «Агрофирма «Мир», НПО «Семеноводство Кубани» и ряд других.

По данным издания, в случае закрытия сделки в Московской области «Прогресс Агро» будет контролировать 177 тыс. га и войти в 30 крупнейших российских владельцев сельхозземель. Собеседники «Коммерсанта» затруднились оценить среднюю стоимость сельхозземель в Подмосковье. В начале 2022 года агрохолдинг «Агроинновация» выкупил на торгах местное сельхозпредприятие «Ивашково», включая 3,7 тыс. га земель, за 150,55 млн руб. Таким образом, 1 га можно оценить примерно в 40 тыс. руб., а 30 тыс. га — в 1,2 млрд руб., подсчитало издание.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что Волоколамский район Подмосковья — очень хорошее место для развития агробизнеса. Некоторое время назад там вернули в оборот несколько тысяч гектаров продуктивных земель, на которых успешно выращивается рапс, пшеница, овес, ячмень и другие культуры.



Кроме того, продолжает Рылько, в районе хорошо развито мясное и молочное животноводство. «Тут есть потенциал для дальнейшего освоения, так как осталось еще много заброшенной земли», — добавил эксперт. По его мнению, «Прогресс Агро» двигается в правильном направлении. Рынком сбыта продукции, по его мнению, станет Москва и область.

