Группа «Черкизово» увеличит объемы производства в Ленинградской области

Сейчас площадка «Пит-Продукта» в Горелово загружена примерно на треть Т. Кулистикова

Группа «Черкизово» в этом году на 15-20% увеличит объем производства на площадке Горелово (Ленинградская область) своего завода «Пит-Продукт». Также компания расширит линейку выпускаемой продукции. Как рассказал директор по переработке «Пит-Продукта» Мариуш Левоц, сейчас завод загружен на 30-35% и производит 800-1200 т готовой продукции в месяц, тогда как имеющиеся мощности позволяют производить 2800 т продукции. К концу октября компания рассчитывает выйти на 2200 т за счет запуска линии по выпуску ветчины и новых видов сосисок под брендом «Черкизово». Объем производства ветчин должен составить 440 т в месяц, сосисок — 600-650 т, отметил Левоц. Сейчас производство демонстрирует рост на 14-15%, но по итогам года показатели могут оказаться выше, добавил он.



Необходимое оборудование для наращивания производства у компании уже есть, уточнил директор завода в Горелово Игорь Орлов. «Изначально завод был построен как сосисочный. Единственное, мы поставили линию для упаковки сосисок во флоупаки по 1,5 кг для ритейла», — сказал он. В связи со сложной макроэкономической и геополитической обстановкой компания старается оптимизировать расходы, в частности, за счет локализации производства части компонентов оборудования.







Однако, поскольку оборудование преимущественно европейское, какие-то запчасти должны быть только оригинальными. Покупать их стало сложнее, время на доставку увеличилось, тем не менее, ситуация не критичная. «Если раньше у каждого завода был свой стол запчастей, то сейчас все предприятия объединены в общую базу и обмениваются информацией — у кого что есть, если что-то сломалось, — делится Орлов. — Это повышает гибкость реагирования, необходимая запчасть оперативно доставляется на завод, которому она нужна».



Ранее завод в Горелово выпускал фрикадельки для шведской IKEA, по оценке Орлова, после ухода сети из России продажи снизились примерно на 40%. За счет ветчин и сосисок «Черкизово» планирует компенсировать выпавшие объемы, при этом производство фрикаделек также будет продолжено. Сейчас они поставляются в сеть «ВкусON» (ранее — Sibylla, сделку по покупке которой «Черкизово» закрыла в этом году), супермаркеты «Лента» и «Ашан». В перспективе группа планирует продавать фрикадельки и в сеть Metro. «Этот проект очень важен для нас, поскольку через Metro продукция отгружается во все рестораны России», — подчеркнул Левоц. Также «Черкизово» намерена поставлять бургеры и хот-доги «ВкусON» в кулинарии ритейлеров и пекарни. В частности, продукция уже проходила аудиты «Перекрестка» и «Магнита».



Сейчас все больше потребителей стараются сэкономить на продуктах питания, поэтому доля промо-продаж увеличилась. Тренд на экономии привел к тому, что «Черкизово» стала наращивать производство нарезанной продукции, поскольку спрос на нее повышается. Так, если до мая компания выпускала ветчину только в батонах, то сейчас она будет представлена и в виде нарезки в упаковках меньшего объема. Даже в режиме экономии людям хочется себя чем-то побаловать, а покупка нарезки дешевле, чем батона колбасы, хотя в пересчете на 1 кг она и обходится дороже, поясняет Левоц.







Несмотря на рост спроса на более доступную продукцию, «Черкизово» также планирует увеличивать выпуск высокомаржинальных деликатесов на площадке «Пит-Продукта» в Синявино. Сейчас предприятие ежемесячно выпускает 220 т традиционных испанских сыровяленных колбас под брендом Casademont, а также хамон — 28 тыс. окороков в год. Это единственное в России сертифицированное предприятие, которое производит хамон Серрано. Часть продукции поставляется в рестораны в виде целых окороков на коски, часть нарезается и упаковывается на заводе и отгружается в розницу. «Спрос на хамон в России больше, чем мы можем произвести на сегодняшний день, завод загружен на 100%, — отметил Левоц. — Мы будем рассматривать возможность увеличения его мощности».



«Пит-Продукт» владеет двумя мясоперерабатывающими производствами в Ленинградской области — в Горелово и Синявино. «Черкизово» закрыла сделку по покупке компании у финской Atria в апреле 2021 года. «Пит-Продукт» - основной поставщик мясной продукции для «Сибилла Рус», бизнеса быстрого питания, представленного преимущественно на АЗС. Его «Черкизово» купила у Atria весной этого года. Стоимость сделки составила около 8 млн евро уточняла Atria. Бренд Sibylla в сделку не вошел, поэтому в сентябре «Черкизово» сообщила, что переименует Sibylla во «ВкусON».



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