«ИстАгро Дон» будет выпускать инулин из топинамбура

«ИстАгро Дон» занимается переработкой топинамбура с прошлого года «ИстАгро Дон»

«ИстАгро Дон» планирует начать производство инулина из топинамбура, рассказал гендиректор компании Олег Зайцев на конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2022». «К нашему ассортименту продукции из топинамбура мы планируем добавить кристаллический инулин — чистый порошкообразный продукт, который будет использоваться в широком спектре пищевой промышленности: для производства йогуртов, кондитерских изделий, детского питания», — поделился планами Зайцев.



«ИстАгро Дон» занимается переработкой топинамбура с прошлого года, тогда была запущена первая линия завода по комплексной переработке агрокультуры мощностью 500 т сырья в сутки. Выпуск готовой продукции составляет 10 тыс. т в год. Объем инвестиций в проект, построенный с нуля, составил 2,5 млрд руб.



Сейчас компания делает из топинамбура несколько видов пищевых ингредиентов. Во-первых, это сушеный нарезанный топинамбур — клетчатка, которую можно использовать в широком спектре продуктов питания. Также завод производит муку из топинамбура, которая может использоваться для выпечки хлеба. Хлеб с мукой из топинамбура, по словам Зайцева, уже есть на прилавках. Также в этом году компания начала выпускать «кофейный» напиток из топинамбура. «Это альтернатива напитку из цикория, который преимущественно завозится в Россию из-за рубежа», — уточнил топ-менеджер. Все упомянутые продукты являются источниками инулина — пребиотика, необходимого для формирования полезной микрофлоры в организме человека, обратил внимание Зайцев.



Он подчеркнул, что функциональное питание, то есть, еда, предназначенная не только для насыщения, но и приносящая пользу здоровью, становится все более популярной в мире. На полках магазинов очень много продуктов, в составе которых содержатся пробиотики или пребиотики, особенно в сегменте детского питания. Причем если пробиотики — это микроорганизмы, способные восстанавливать микрофлору кишечника, то пребиотики — это пищевые волокна, которые необходимы для питания и размножения благотворной микрофлоры кишечника.



«В мире сегодня очень много людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сахарным диабетов. Только в России людей с выявленным сахарным диабетом порядка 10 млн человек», — отметил Зайцев. Функциональное питание важно как для тех, кто уже имеет проблемы со здоровьем, чтобы не усугублять свое состояние, так и для здоровых людей. Гораздо проще контролировать свое питание, чем потом обращаться к врачу за лечением серьезного заболевания, уверен Зайцев.



Он напомнил, что инулин как пребиотик начали выпускать около 20 лет назад, первыми это стали делать компании из Бельгии. Сырьем для выработки инулина им служил цикорий. Затем к ним присоединились мексиканские компании, которые стали добывать инулин из агавы. После этого о производстве инулина задумались китайцы, которые стали получать его из топинамбура. По тому же пути рассчитывает идти «ИстАгро Дон».



С открытием предприятия по производству инулина из топинамбура аграрии смогут нарастить производство этой агрокультуры, особенно с учетом того, что она может выращиваться во многих регионах России, так как неплохо — лучше, чем подсолнечник или картофель — переносит засуху, отметил Зайцев. При этом пока в нашей стране производится очень мало топинамбура, так как нет рынка сбыта. «Топинамбур — агрокультура, которая и про вершки, и про корешки», — подчеркнул Зайцев. Ее зеленая масса может использоваться в кормах для животных, для изготовления целлюлозы и биотоплива. При этом топинамбур можно выращивать как в севообороте, так и монокультуре. Кроме того, топинамбур подходит для карбонового земледелия: 1 га этой агрокультуры способен поглощать из воздуха 6 т углекислого газа в год, для сравнения, 1 га леса поглощает 3-4 т в год.



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