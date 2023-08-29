В рейтинг богатейших женщин Forbes вновь вошли совладелицы бизнеса в АПК

За два года общее состояние участниц рейтинга увеличилось на $0,4 млрд «ФосАгро»

Forbes опубликовал очередной рейтинг самых богатых женщин в России. По сравнению с предыдущим списком, составленным в 2021 году, общее состояние его участниц увеличилось на $0,4 млрд и достигло $25,7 млрд. Правда, два года назад в рейтинге было 25 мест, тогда как сейчас — 20. Как и в предыдущем списке, в нем есть участницы, так или иначе связанные с АПК. Как подсчитал «Агроинвестор», их общий капитал составляет свыше $5,8 млрд.



Среди богатейших женщин, имеющих отношение к АПК, выше всех в списке — на втором месте с капиталом $2,8 млрд — находится частный инвестор Татьяна Литвиненко, владеющая 20,6% акций производителя минеральных удобрений «ФосАгро». Бумаги компании она получила в мае прошлого года от мужа, ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко (№40 в рейтинге богатейших бизнесменов России). В том же мае 2022-го Минфин США включил его в свой санкционный список. В 2021 году в топ-25 богатейших женщин по версии Forbes Татьяны Литвиненко не было.



Владеющая более 80% акций группы «Черкизово» Лидия Михайлова с семьей, капитал которых Forbes оценил в $1,55 млрд, находится на пятом месте в рейтинге. В прошлом списке бывшая супруга основателя «Черкизово» Игоря Бабаева была третьей с $1,3 млрд. В 2016 году Бабаев вышел из бизнеса, передав акции семье.



Частный инвестор Евгения Гурьева, которой принадлежит 4,82% акций «ФосАгро», заняла восьмую строчку в рейтинге с капиталом $875 млн. Два года назад она занимала седьмую строчку рейтинга с состоянием в $600 млн.



Гурьева — супруга основателя группы «ФосАгро» Андрея Гурьева (№15 в рейтинге богатейших бизнесменов России).



Ольга Белявцева, совладелица компании «Прогресс», выпускающей продукцию под брендами «ФрутоНяня» и «Липецкий бювет», стала 12-й в рейтинге с капиталом $600 млн. Также ей принадлежит по 70% в компании «Агроном-Сад», которая выращивает яблоки, и производителя пластмассовых крышек и колпачков «Бипласт». В прошлом рейтинге Forbes Белявцева была на шестом месте также с состоянием $600 млн.



В этот раз в список богатейших женщин не вошла совладелица и сооснователь группы «Содружество» Наталья Луценко, которая в прошлом рейтинге была на девятой строчке с капиталом на уровне $600 млн. Кроме того, в 2021 году пятое место в топ-25 с состоянием $650 млн занимала Валентина Шнайдер с семьей, владеющие сетью дискаунтеров «Светофор», в новом списке ее также нет. Первое место в списке Forbes, как и в 2021 году с большим отрывом заняла основатель и собственник крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, ее состояние оценивается в $7 млрд, хотя два года назад было $13 млрд.



Позиции в рейтинге определялись исходя из двух критериев: стоимость принадлежащих активов и показатели их рыночной капитализации, уточняет Forbes. «С 2022 года многие компании перестали раскрывать информацию о себе, и для расчета оценки состояния использовались последние опубликованные данные. В настоящем рейтинге цена публичных компаний зафиксирована на 14 июля 2023 года», — отмечает издание.



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