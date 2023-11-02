«Мирный-Адыгея» планирует экспортировать сухое козье молоко в Китай

Летом 2022 года «Мирный» открыл в Адыгее второй комплекс по производству козьего молока Ю. Эйвазова

Крупнейшее козоводческое предприятие России «Мирный-Адыгея» планирует начать экспорт сухого козьего молока в Китай, пишет журнал «Эксперт» со ссылкой на гендиректора компании Дмитрия Воронова. Объем первой поставки может составить до 50 т и будет осуществлен до конца 2023 года. Китай является крупнейшим импортером сухого молока в мире, включая козье молоко. Предприятие также заинтересовано в поставках своей продукции в другие страны, такие как Алжир, ОАЭ, Саудовская Аравия, Бангладеш, Оман, Нигерия, Индонезия, Таиланд и Сингапур.



«Сейчас мы можем поставлять порядка 50 т сухого козьего молока в месяц, а когда построим еще две молочно-товарные фермы на 6 тыс. голов — свыше 100 т в месяц», — сказал Воронов. Однако для этого необходима аккредитация производства. Предприятие также стремится использовать мировой опыт использования козьего молока на российском рынке. «В мире широко распространены продукты из козьего молока. В кондитерской промышленности — это шоколадки, фитнес-батончики, конфеты; в косметической промышленности — крема, шампуни, мыло; также его используют в спортивном питании и БАДах. Сейчас работаем с российскими производителями в этих направлениях», — рассказал Воронов.



Летом 2022 года «Мирный» открыл в Адыгее второй комплекс по производству козьего молока на 3 тыс. голов, сообщала пресс-служба правительства республики. Это позволило довести общую производительность предприятия до 15 т молока в сутки. В поселке Трехречный Майкопского района Адыгеи с 2020 года функционирует первый молочно-товарный комплекс на 2 тыс. коз зааненской породы. Его мощность в 2022 году составляла 6 т молока в сутки. Инвестиции в проект составили 700 млн руб.



Генеральный директор агрохолдинга «Мирный» Александр Карпушин ранее говорил «Агроинвестору», что основной сложностью при реализации проекта стал поиск квалифицированных кадров. Он также отмечал, что агрохолдинг не обошли сложности, связанные с ростом цен на корма и повышением себестоимости производства. Он также заявлял о планах расширить ассортимент продукции и добавить детскую линейку. Строительство фермы — часть масштабного проекта агрохолдинга, реализуемого в Адыгее. Как писал «Интерфакс», всего компания намерена построить в регионе 12 ферм по производству козьего молока, инвестировав в проект 10 млрд руб.



В 2020 году агрохолдинг заявлял, что планирует стать крупнейшим в России производителем козьего молока. Предприятие выпускает 15 видов продукции, в том числе йогурты, сыр, творог, кефир, масло и другую кисломолочную продукцию под товарным знаком «Белое Золото». Она поставляется в сеть супермаркетов «Азбука вкуса» и торговую сеть «Мираторг».



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