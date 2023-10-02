разделы

реклама

журналы

Конференция «Агрохолдинги России — 2023»
Конференция «Агрохолдинги России — 2023»

Инфляция привела к шринкфляции. Почему производители пищевой продукции уменьшают размеры упаковки

| Агроинвестор |

Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Хотя в мире данное явление распространено уже несколько десятилетий, в России к снижению объема продукта в упаковке стали прибегать относительно недавно. Считается, что таким образом производитель может сократить свои расходы и сохранить стоимость товара на привычном для потребителя уровне. Побороться со шринфлякцией предлагают законодательно, правда, и у этой инициативы могут быть негативные последствия


Шринкфляция — данный термин, производный от английских слов «сжатие» (shrink) и «инфляция» (inflation), используют для описания ситуации, когда производители уменьшают объема товара в упаковке, сохраняя при этом стоимость на том же уровне. Это своего рода ответ на инфляцию: вместо того, чтобы повышать цену товара для потребителя, производитель незаметно снижает объем товара.

Загрузка...
Агроинвестор

«Агроинвестор»

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2023
Естественный отбор. Дилеров сельхозтехники ждёт борьба на истощение

«Агротехника и технологии»

Естественный отбор. Дилеров сельхозтехники ждёт борьба на истощение
«Агроинвестор» №09, октябрь 2023

Журнал

«Агроинвестор» №09, октябрь 2023
Слияния без шоков и рисков. Как агрохолдинги растут за счет сделок M&A

«Агроинвестор»

Слияния без шоков и рисков. Как агрохолдинги растут за счет сделок M&A
Вливания в «молочные реки». Производство молока остается привлекательным направлением для инвесторов

«Агроинвестор»

Вливания в «молочные реки». Производство молока остается привлекательным направлением для инвесторов