Инфляция привела к шринкфляции. Почему производители пищевой продукции уменьшают размеры упаковки

Shutterstock

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Хотя в мире данное явление распространено уже несколько десятилетий, в России к снижению объема продукта в упаковке стали прибегать относительно недавно. Считается, что таким образом производитель может сократить свои расходы и сохранить стоимость товара на привычном для потребителя уровне. Побороться со шринфлякцией предлагают законодательно, правда, и у этой инициативы могут быть негативные последствия



Шринкфляция — данный термин, производный от английских слов «сжатие» (shrink) и «инфляция» (inflation), используют для описания ситуации, когда производители уменьшают объема товара в упаковке, сохраняя при этом стоимость на том же уровне. Это своего рода ответ на инфляцию: вместо того, чтобы повышать цену товара для потребителя, производитель незаметно снижает объем товара.