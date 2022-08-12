«Агрохолдинг Мирный» открыл в Адыгее второй комплекс по производству козьего молока

«Мирный Адыгея» (входит в «Агрохолдинг Мирный») ввел в эксплуатацию второй молочно-товарный комплекс по производству козьего молока на 3 тыс. голов, сообщает пресс-служба правительства республики. Это позволит довести общую производительность предприятия до 15 т молока в сутки.
В поселке Трехречный Майкопского района Адыгеи с 2020 года уже успешно функционирует первый товарно-молочный комплекс фирмы на 2 тыс. коз зааненской породы. Его мощность достигла 6 т молока в сутки. Инвестиции в проект составили 700 млн руб.
В декабре 2021 года стало известно о планах «Мирного» по строительству второй козьей фермы в Адыгее. На эти цели компания привлекла в Сбербанке 838,3 млн руб. Гендиректор «Агрохолдинга Мирный» Александр Карпушин тогда говорил «Агроинвестору», что основной сложностью при реализации проекта стал поиск квалифицированных кадров.
Второй комплекс «Мирного» накануне посетил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он отметил, что регион заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с агрохолдингом. Кумпилов подчеркнул, что реализация проекта создает в регионе новые рабочие места и налоговые поступления в бюджет. Кроме того, это формирует имидж Адыгеи как российского центра по производству и переработке козьего молока, добавил он.
О начале реализации проекта «Мирного» стало известно в 2019 году. Тогда сообщалось, что на втором этапе проекта планирует увеличить дойное стадо до 8 тыс. коз, а надои молока — до 6 тыс. т в год. Инвестиции в расширение проекта оценивались в 2,7 млрд руб. На третьем этапе планируется увеличить поголовье молочных коз до 24 тыс. голов и запустить производство востребованного на рынке сухого козьего молока. Также на предприятии планируется выпускать твердые сыры, кисломолочную продукцию и детское питание, которые будут продаваться в регионе и за его пределами.
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