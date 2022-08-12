«Агрохолдинг Мирный» открыл в Адыгее второй комплекс по производству козьего молока

Инвестиции в расширение проекта ранее оценивались в 2,7 млрд рублей Pixabay

«Мирный Адыгея» (входит в «Агрохолдинг Мирный») ввел в эксплуатацию второй молочно-товарный комплекс по производству козьего молока на 3 тыс. голов, сообщает пресс-служба правительства республики. Это позволит довести общую производительность предприятия до 15 т молока в сутки.



В поселке Трехречный Майкопского района Адыгеи с 2020 года уже успешно функционирует первый товарно-молочный комплекс фирмы на 2 тыс. коз зааненской породы. Его мощность достигла 6 т молока в сутки. Инвестиции в проект составили 700 млн руб.



В декабре 2021 года стало известно о планах «Мирного» по строительству второй козьей фермы в Адыгее. На эти цели компания привлекла в Сбербанке 838,3 млн руб. Гендиректор «Агрохолдинга Мирный» Александр Карпушин тогда говорил «Агроинвестору», что основной сложностью при реализации проекта стал поиск квалифицированных кадров. ​



Второй комплекс «Мирного» накануне посетил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он отметил, что регион заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с агрохолдингом. Кумпилов подчеркнул, что реализация проекта создает в регионе новые рабочие места и налоговые поступления в бюджет. Кроме того, это формирует имидж Адыгеи как российского центра по производству и переработке козьего молока, добавил он.



О начале реализации проекта «Мирного» стало известно в 2019 году. Тогда сообщалось, что на втором этапе проекта планирует увеличить дойное стадо до 8 тыс. коз, а надои молока — до 6 тыс. т в год. Инвестиции в расширение проекта оценивались в 2,7 млрд руб. На третьем этапе планируется увеличить поголовье молочных коз до 24 тыс. голов и запустить производство востребованного на рынке сухого козьего молока. Также на предприятии планируется выпускать твердые сыры, кисломолочную продукцию и детское питание, которые будут продаваться в регионе и за его пределами.

