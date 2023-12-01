Липецкий тракторный завод восстановят с участием белорусского холдинга «Амкодор»

ОЭЗ ППТ «Липецк» будет расширена за счет присоединения к ней площадки Липецкого тракторного завода ОЭЗ ППТ «Липецк»

Весной 2024 года белорусская компания «Амкодор» начнет производство прицепной и навесной сельскохозяйственной техники в первом восстановленном корпусе Липецкого тракторного завода (ЛТЗ). Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе стратегической сессии в рамках проведения Дней Республики Беларусь в регионе. Как пишет ИА «Абирег», полноценное производство на Липецком тракторном заводе планируют запустить в конце 2025 года.



«Думаю, многих интересует, обсуждаем ли мы в рамках Дней Беларуси в Липецкой области возрождение ЛТЗ. Конечно. Сегодня на стратегической сессии коллеги из "Амкодора" рассказали, как продвигается проект, — сообщил Артамонов по итогам встречи в своем Telegram-канале. — Заверили, что уже весной будут пробовать запускать первый восстановленный корпус по выпуску навесной и прицепной техники. Пока частичная сборка. К концу следующего года, когда установят все оборудование, планируют запустить полноценное производство».



По словам губернатора, полномасштабная реализация проекта, предусматривающего и выпуск тракторов, займет несколько лет. «Тракторы в перспективе тоже планируем производить в Липецке — это следующий этап. Мы создаем полнокомплектное производство с максимальной локализацией и широким списком выпускаемой инновационной техники, которая будет востребована как в России, так и в других странах», — отметил гендиректор компании «Амкодор» Андрей Яроцкий, которого цитирует пресс-служба регионального правительства.



В начале октября сообщалось, что ОЭЗ ППТ «Липецк» будет расширена за счет присоединения к ней площадки Липецкого тракторного завода. Разработчик проекта — Минэкономразвития. Инвестиции в проект составят 32,4 млрд руб. За 10 лет объем выручки от продаж товаров и услуг резидента должен быть не менее 620,4 млрд руб. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней ожидается в размере 64,6 млрд руб.



В октябре Минсельхоз сообщал, что в России имеется достаточный парк машин и технологий, который позволяет проводить сезонные работы в сельском хозяйстве в установленные сроки. Министерство также работает с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минпромторгом по выявлению случаев необоснованного повышения цен на сельскохозяйственную технику. По данным региональных органов управления сельским хозяйством, у фермеров имеется 566,7 тыс. единиц тракторов и комбайнов.



За текущий год было приобретено 46,3 тыс. единиц техники, включая 11 тыс. тракторов, что на 10,4% выше уровня 2022 года. По данным ассоциации «Росспецмаш», которые она предоставила «Агроинвестору», объем производства российской сельскохозяйственной техники в январе-сентябре 2023 года составил 218,6 млрд руб., что на 19,8% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Отгрузки на внутренний рынок составили 181,4 млрд руб. с НДС, на экспорт — 14,9 млрд руб. (без НДС).



Минсельхоз рассчитывает, что план льготного приобретения отечественной сельхозтехники, впервые утвержденный в этом году, будет работать и в дальнейшем. Об этом директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов говорил на форуме «День поля» в Новосибирской области. Согласно договоренности Минсельхоза и Минпромторга с основными заводами-производителями российской техники, скидка на нее составляет 10% от цены на 1 марта. Белорусские производители зафиксируют цены на свои тракторы до конца года. Согласно плану, в этом году аграрии могут приобрести около 6 тыс. тракторов по сниженным ценам.





Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

