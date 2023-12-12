Птицефабрика «Волжанин» первой в России ввезла кросс несушек «Тетра»

Сейчас в России нет отечественных яичных кроссов Pixabay

Птицефабрика «Волжанин» (Ярославская область) начала использовать новый кросс кур-несушек — «Тетра» от венгерской «Баболна Тетра». Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2023» сказал генеральный директор в России и странах СНГ «Баболна Тетра» Ризван Джанарсланов. «С большой гордостью хотим сказать, что первой ласточкой у нас стала компания “Волжанин”: в марте этого года мы успешно поставили нашу продукцию — суточных цыплят родительских форм», — уточнил он. По словам Джанарсланова, также использовать кросс «Тетра» начала птицефабрика «Окская» (Рязанская область).



Директор по развитию птицефабрики «Волжанин» Мария Сидорова отметила, что сотрудничество с «Баболна Тетра» дает компании безопасность в плане регулярности поставок. «Сейчас в России отсутствуют отечественные яичные кроссы, поэтому все птицефабрики вынуждены закупать племенную птицу зарубежной селекции. И та монополизация, которая сейчас существует на рынке, в условиях текущей геополитической ситуации может в любой момент привести к тому, что прекратятся поставки племенной птицы на российский рынок», — сказала Сидорова в ходе конференции.



По словам Джанарсланова, кросс «Тетра» тесно связан с СССР и Россией: с середины 1970-х до 1980-х годов суточные цыплята кросса «Тетра В» поставлялись в СССР большими партиями, и это был первый импортируемый страной кросс. Вместе с ним поставлялось и оборудование. Уникальность современного «Тетра» в том, что птица мало ест, но дает много яйца: несушка до 100 недель жизни — 491 яйцо в год при потреблении 110 г корма в сутки. Кроме того, она почти не болеет: сохранность до 17 недели жизни составляет 97-98%, в период с 18 по 100 неделю — 92-94%.



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