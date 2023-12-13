«Рустарк» открыла научно-исследовательскую лабораторию в «Сколково»

В перспективе большинство реализуемых проектов лягут в основу конкурентных пищевых продуктов Pixabay

«Рустарк», крупный российский производитель крахмалопродуктов, растительных полисахаридов и премиального мальтодекстрина, открыл научно-исследовательскую лабораторию в центре «Сколково». Она представляет из себя «технологическую кухню» с широким спектром оборудования для тестирования вязкости, реологии, стабильности при замораживании и оттаивании и др. свойств. Кроме научных исследований и разработки новых рецептур в лаборатории проводятся прикладные исследования по заказам промышленных предприятий и научно-исследовательских организаций России.



В рамках этих работ будет проводиться технологическое консультирование и производственное внедрение решений, разработка технологий и рецептур пищевых продуктов — от молочных продуктов, напитков, детского и спортивного питания до кондитерской продукции. Кроме того, на базе научного подразделения будет осуществляться пилотная тестовая выработка молочных продуктов в условиях, максимально приближенных к производственным.



По словам гендиректора «Рустарк» Романа Козырева, открыть лабораторию было непросто, но теперь весь потенциал наработок, знания технологов компании, понимание специфики ингредиентов и перспектив пищевого производства сконцентрированы в одном месте. Благодаря ее запуску удастся улучшить не только выпускаемые «Рустарк» ингредиенты, но и готовые продукты, а также снизить их себестоимость, добавил топ-менеджер. Кроме того, лаборатория — это только первый шаг компании в сторону промышленного биотеха: через несколько лет в «Сколково» будет открыт крупный научно-исследовательский центр мирового уровня.



Импорт пищевых ингредиентов в Россию в 2022 году превысил 500 тыс. т, или более $4 млрд в денежном выражении. Поставки подавляющего большинства из них идут из Китая, менее четверти приходится на параллельный импорт.

«Лаборатория посвящена применению наших пищевых ингредиентов — мальтодекстрина, сухих глюкозных сиропов, модифицированных крахмалов, крахмалопатоки», — рассказала директор по продажам и клиентскому сервису «Рустарк» Ольга Букина. По ее словам, ключевая особенность лаборатории в том, что на ее базе «Рустарк» совместно со своими клиентами будет отрабатывать новые продукты, рецептуры, а также повышать функциональность, улучшать потребительские свойства конечной продукции. Возможности лаборатории позволяют сделать полный цикл пилотной отработки рецептур качественно и экономически эффективно. В перспективе большинство реализуемых в лаборатории научных проектов лягут в основу новых конкурентных, в том числе на мировом рынке, пищевых продуктов.



«Рустарк» (ранее — крахмальный завод «Гулькевичский») — один из лидеров глубокой переработки зерна и биотехнологий в России. В 2018 году на предприятии было запущено первое в России промышленное производство мальтодекстрина и сухих глюкозных сиропов под брендом MultyDex. В планах компании вложить в расширение глубокой переработки зерна 60 млрд руб. Новые производственные площадки будут открыты в Армавире (Краснодарский край) и особой экономической зоне Липецка.

