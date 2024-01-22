В 2023 году «Дамате» увеличила экспортный товарооборот почти на треть

Продукцию из индейки экспортировали предприятия компании в Пензенской и Ростовской областях Д. Абрамов

В течение 2023 года экспортный оборот ГК «Дамате» увеличился на 29% и превысил 4,7 млрд руб., сообщила пресс-служба компании. Там пояснили, что рост связан с активным развитием экспортной деятельности, открытием новых рынков, увеличением ассортимента и объемов поставок. В этом году «Дамате» планирует усилить свои экспортные позиции и расширить географию продаж. Компания отметила, что открыла экспортное направление в 2015 году и имеет разрешения на поставки продукции в страны Евразийского экономического союза и еще в 33 государства. «Дамате» на момент публикации новости не ответила на запрос «Агроинвестора» о том, на какие именно новые рынки вышла компания и куда планирует начать поставки в 2024 году.



В прошлом году «Дамате» экспортировала продукцию из индейки, утки и впервые — баранины, говорится в сообщении. Основной объем поставок пришелся на продукцию из индейки: вывозились анатомические части птицы, натуральные полуфабрикаты и продукция глубокой переработки. Так, компания увеличила объемы отгрузок колбасной продукции из индейки более чем на 30% за счет начала поставок в страны СНГ. В целом продукцию из индейки экспортировали предприятия компании в Пензенской и Ростовской областях. Больше половины внешних продаж пришлось на Африканский континент, а также в страны Персидского Залива, Китай, страны Ближнего Зарубежья, Гонконг, Гвинею, Нигер, Мальдивы, Кувейт и Катар.



Также «Дамате» экспортирует продукцию из утки со своего ростовского комплекса. Объемы выросли на 24%, основные поставки пришлись на Саудовскую Аравию и африканские страны. В 2023 году «Дамате» начала экспортировать продукцию из баранины, включая целые туши и полуфабрикаты. Продукция была произведена на крупнейшем в России заводе по переработке баранины, расположенном в Карачаево-Черкесии.



В октябре прошлого года компания объявила, что ростовское предприятие «Новые утиные фермы», входящее в ГК «Дамате», стало первым в России, которому разрешено экспортировать мясо и субпродукты утки в Китай. В декабре 2023-го компания сообщала, что начала отгрузки индейки в Китай с ростовского индейководческого комплекса. Первая партия объемом в 25 т была отправлена железнодорожным транспортом.



ГК «Дамате» - российский агрохолдинг, специализирующийся на нишевых рынках мясной продукции. В портфеле компании проекты по разведению индейки, уток и овец. Компания также занимается развитием молочного скотоводства, переработкой молока и собственными генетическими программами. «Дамате» осуществляет свою деятельность в нескольких регионах: Пензенская, Тюменская, Ростовская области и Северо-Кавказский федеральный округ. Продукция компании реализуется по всей стране и экспортируется.



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