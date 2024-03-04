«Рота-Агро» запустит сырзавод мощностью до 5 тысяч тонн продукции в год

Увеличив объемы производства сыра, компания планирует расширить географию поставок «Рота-Агро»

«Рота-Агро» в этом году планирует запустить сыроваренный завод и замкнуть полный производственный цикл «от поля до прилавка», который компания выстраивала с 2016 года. Об этом «Агроинвестору» рассказала управляющий партнер «Рота-Агро» Алла Налча (Саблина). Мощность предприятия составит до 5 тыс. т готовой продукции в год.



«Мы завезли высокопродуктивные породы коров, подбирали их очень тщательно. Сами выращиваем корма, ежегодно увеличивая площадь пашни. Закупили овец французской породы лакон, таким образом, стали основоположниками и первопроходцами промышленного молочного овцеводства в России, — говорит Налча. — К концу 2024 года планируем выйти по надоям на 8 т овечьего молока в месяц благодаря увеличению стада (сейчас 5-6 т). Мы изначально планировали выпускать сорта сыра из овечьего молока, ведь эта ниша в России пустует, а спрос есть».



Сейчас агрохолдиинг объединяет пять сельхозпредприятий, а также два производственных цеха по выпуску сыров. Для нового завода компания приобрела технологии производства мягких, полутвердых и сверхтвердых сыров во Франции и Италии. «После запуска этих технологий в наших цехах мы адаптировали их под вкусы российских потребителей. Мы внимательно изучали рынок и реагировали на спрос, оставляя в производстве сорта сыров, которые привлекали внимание покупателей. Сейчас мы запускаем линейку сыров, которые уже пользуются спросом у покупателей, на новом заводе», — уточняет Налча.



Увеличив объемы производства сыра, компания планирует расширить географию поставок. Ранее продукция «Рота-Агро» продавалась в Южном федеральном округе, теперь компания намерены работать также на рынке Центрального федерального округа, а затем пошагово распространить свое присутствие на Урал и другие регионы.



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