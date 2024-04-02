Благовещенский молочный комбинат запустит производство сухой сыворотки на Дальнем Востоке

Ранее в ДФО не выпускали сухую молочную сыворотку evromol.com

Благовещенский молочный комбинат из Амурской области планирует начать производство сухой сыворотки, которую ранее не выпускали на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба регионального правительства. По словам губернатора области Василия Орлова, компания работает эффективно и имеет хорошие перспективы развития, правительство региона будет продолжать поддерживать ее. Плановые мощности производства не уточняются.



Ранее молочный комбинат использовал импортную сухую сыворотку для производства заменителя цельного молока. Сейчас же планируется начать собственное производство этого продукта. Сухая сыворотка может использоваться в производстве заменителей цельного молока или кормов для скота, ее удобно транспортировать благодаря длительному сроку хранения в сухом виде.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что проблем с выстраиванием работы нового производства у компании не будет. Он отметил, то Благовещенский молочный комбинат — это крупнейший производитель молочной продукции на Дальнем Востоке, он ориентирован на рынок этого региона. «Сейчас вопрос в том, какую именно сыворотку они собираются производить и откуда будут ее брать. С учетом того, что это проект внутри действующего бизнеса, предполагаю, что это будут их собственные предприятия по производству творога», — рассуждает Груздев.



По его словам, у компании накопился объем сырья, который можно перерабатывать. «Проект реализуется в рамках расширения уже действующих мощностей предприятия в регионе. Объем производства будет зависеть от количества сырья, которое они смогут использовать», — добавил эксперт. По собственным данным компании, Благовещенский молочный комбинат является одним из крупнейших производителей молочной продукции в Приамурье и на Дальнем востоке, перерабатывая более 30% всего объема молока и обеспечивая 60% амурского рынка молочной продукции. На предприятии выпускается 85 видов продукции. Ежегодно комбинат перерабатывает порядка 49,3 тыс. т молока.



По данным Rusprofile, Благовещенский молочный комбинат зарегистрирован в 1992 году в Амурской области. Уставный капитал — 20 млн руб., ее гендиректором с 2002 года является Надежда Анищенко. Основной вид деятельности — производство питьевого молока и питьевых сливок. В 2023 году выручка предприятия выросла на 2% до 3,7 млрд руб., прибыль увеличилась на 9% до 220 млн руб.



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