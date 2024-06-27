Агрофирма «КРиММ» обжалует в суде штрафы за мифический перевес грузовиков

Из-за неисправности оборудования в пункте весового контроля было зафиксировано более тысячи нарушений «КРиММ»

Из-за некорректной работы пункта весового контроля, открывшегося в Курганской области на автодороге Шадринск — Ялуторовск 11 сентября 2023 года, агрофирму «КРиММ» (один из крупнейших в стране производителей картофеля) обязали выплатить штрафы в размере 2,4 млн руб. Портал «Тюмень онлайн» в декабре прошлого года сообщал, что штрафы за перевес на неисправном пункте весового контроля получили немало предпринимателей, в том числе из Кургана, Тюмени и Нижнего Новгорода. Пострадавшие тогда организовали тематический чат в WhatsApp, в котором состояло более 100 человек.



Заместитель генерального директора агрофирмы «КРиММ» Вадим Гринев рассказал «Агроинвестору», что компания сейчас в процессе обжалования постановлений о штрафах. Их суммарный размер на восемь машин составил 2,4 млн руб. «Но пока мы их обжаловали, нам пришли постановления еще на такую же сумму за несвоевременную оплату обжалуемых», — говорит он.



Обжаловать штрафы, полученные за несуществующий перевес, незаконно выявленный из-за некорректной работы только лишь одного пункта весового контроля в Шатровском районе Курганской области, попытались 483 заявителя, но сделать это не удалось никому, знает Гринев. «Еще как минимум столько же пострадавших элементарно не успели вовремя начать процедуру обжалования, либо даже не начинали ее, не веря в правосудие. Всего за 25 дней на данной весовой рамке было зафиксировано более тысячи нарушений», — подчеркивает он.



По словам руководителя, суды Курганской области не хотят обращать внимание на доказательства физической невозможности данного нарушения со стороны компании и отказывают в законном праве на объективный анализ представленных доказательств: товарно-транспортных накладных при отгрузке и приемке продукции, показаний автомобильных весов, с помощью которых производилось взвешивание товара на складе агрофирмы и получателя груза, треков спутниковой системы отслеживания программы Locarus.



«Агрофирма возит картофель и овощи для розничной сети “Магнит”. Представители ритейлера участвуют в погрузке фуры, фиксируют ее вес, после чего устанавливают номерную пломбу на двери. Параллельно проводится фото- и видеофиксация — как погрузки, так и пломбирования. По прибытии в распределительный центр представитель “Магнита” срезает пломбу, также под видеозапись осматривает и взвешивает груз. Более того, в машинах есть спутниковая система навигации, по которой видно, что она нигде не останавливалась до прибытия на пункт взвешивания. Суд эти документы даже не рассматривает», — делится Гринев. Он подчеркивает, что в машинах было по 16 т продукции, а не по 33 т, как зафиксировало оборудование на пункте взвешивания, и обращает внимание, что физически нет никакой возможности вместить 33 т овощей в одну фуру.



Топ-менеджер обращает внимание, что пункт весового контроля ввели в эксплуатацию 11 сентября прошлого года, но под наплывом огромного количества жалоб уже 3 ноября его работу поставили на паузу, а 11 декабря вывели из эксплуатации задним числом — 20 октября, и все штрафы, которые были выписаны после 20 октября, аннулировали, а те, которые были выписаны с 11 сентября по 20 октября, оставили, объяснив это тем, что проверка корректности работы системы проводится раз в месяц. Первая проверка была 11 сентября, следующая — 12 октября. «Сделали съем всех показателей и пришли к выводу, что рамка нерабочая», — рассказывает Гринев. При этом, по его информации, рамку вывели из эксплуатации из-за образования колеи и отслоения датчиков от асфальта, что не может быть ситуативной поломкой. Образование колейности — это постепенный износ дорожного полотна, происходивший длительное время, еще с начала тестовой эксплуатации и в результате приведший к некорректной работе пункта весового контроля. Однако ни суды первой инстанции, ни арбитражной суд не учли то, что сам эксплуатант комплекса признал невозможной корректную работу своих весов.



«При этом представители “Магнита”, сюрвейерской компании готовы были выступить свидетелями в суде. Экспертные учреждения готовы были провести требуемые экспертизы, поскольку для разрешения дел имелась потребность в специализированных знаниях. Суды сочли, что будет проще отказать всем и сразу. Не вдаваясь в долгие разбирательства. Повторюсь, мы готовы провести за свой счет экспертизу, как быстро могла образоваться колея — нам в суде говорят, что это не нужно», — отмечает Гринев.



Представители агрофирмы «КРиММ» обращались и в Аппарат президента, и в Государственную Думу, и в Следственный комитет, и в Минсельхоз, и в Генеральную прокуратуру, и к премьер-министру Михаилу Мишустину, а также его заместителям, и в Минтранс. «В Аппарате президента мне ответили, что обращение передано в Министерство транспорта. Оттуда присылают отбивку, что обращение отправили в Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура пишет, что отправила обращение в Курганскую прокуратуру, которая, в свою очередь, направляет его эксплуатанту комплекса. Он присылает то же самое письмо, с которым ходил в суд, что на момент запуска пункта весового контроля проблем выявлено не было, и это же письмо присылает в Аппарат президента. Круг замкнулся», — рассказывает Гринев.



Эксперт по технике Картофельного союза Артем Вартанян обращает внимание, что весы на пунктах весового контроля проходят обязательную поверку и крайне редко дают сбои. Соответственно, случаи, когда на них возникают ошибки, скорее, являются исключением, а не правилом. В целом же, по его словам, сегодня сельхозпроизводители соблюдают правила перевозок и стараются не перегружать транспорт. «Штрафы обходятся компаниям сильно дороже, чем экономия на логистике», — говорит он.



Управляющий партнер юридической группы «Ратум» Ольга Романова рассказывает, что подобный случай в ее практике был с компанией из Ростовской области. «На стадии вынесения постановления о привлечении к административной ответственности мы все обсудили и решили проблему», — комментирует она.



В целом же, подчеркивает юрист, если проблема только на одном весовом пункте, то есть смысл в ходе судебных разбирательств ходатайствовать об экспертизе исправности оборудования на нем в рамках судебной защиты. «Кроме того, есть процедуры, которые позволяют не ждать суда, а попробовать оспорить действия лица, выписавшего постановление о привлечении к административной ответственности», — напоминает она.



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