Предприятия «Эфко» и «Виолы» атаковали беспилотники

«Виола» сообщила о временной приостановке работы предприятия «Виола»

Две промышленные площадки ГК «Эфко» вечером 19 ноября были атакованы беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. «Характер нанесенных повреждений материальных объектов уточняется. Главное: на текущий момент жертв нет», — отмечает «Эфко». В компании не уточнили, о каких именно площадках идет речь.



Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщил, что в Каменском районе более пяти БПЛА атаковали промышленное предприятие, выпускающее «исключительно гражданскую продукцию», возник пожар, который ликвидировали. Персонал с предприятия был эвакуирован, по предварительным данным, пострадавших нет. В Каменском районе находится масложировое производство «Эфко».



Кроме того, вечером 19 ноября глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале сообщил, что в Алексеевке в результате падения обломков БПЛА на территории одного из предприятий также повреждены производственные помещения. В Алексеевке, по информации СМИ, находится головной офис и пять предприятий «Эфко», в том числе открытый в марте завод по производству функциональных белков и пищевых волокон.



Также вечером 19 ноября в Белгородской области на территорию, прилегающую к заводу «Виола» по производству свежей молочной продукции, попали БПЛА. Здание завода, по предварительной оценке, получило незначительные повреждения, сообщила пресс-служба компании. По ее информации, сотрудники предприятия не пострадали, весь персонал был эвакуирован. «На месте происшествия присутствует руководство предприятия и работают специальные службы. Производство временно приостановлено и будет возобновлено после подтверждения о том, что ничто не представляет угрозы для жизни и здоровья сотрудников», — говорится в сообщении.



«Эфко» — один из крупнейших российских производителей масложировой продукции. Компания выпускает растительные масла и соусы под брендами «Слобода», Altero и др. «Виола» — производитель молочной продукции. До 2022 года бренд принадлежал финскому молочному концерну Valio. В городе Алексеевка Белгородской области расположен завод компании, который она приобрела у «Эфко», он специализируется на выпуске йогуртах.



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