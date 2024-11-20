Предприятия «Эфко» и «Виолы» атаковали беспилотники

Две промышленные площадки ГК «Эфко» вечером 19 ноября были атакованы беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. «Характер нанесенных повреждений материальных объектов уточняется. Главное: на текущий момент жертв нет», — отмечает «Эфко». В компании не уточнили, о каких именно площадках идет речь.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщил, что в Каменском районе более пяти БПЛА атаковали промышленное предприятие, выпускающее «исключительно гражданскую продукцию», возник пожар, который ликвидировали. Персонал с предприятия был эвакуирован, по предварительным данным, пострадавших нет. В Каменском районе находится масложировое производство «Эфко».
Кроме того, вечером 19 ноября глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале сообщил, что в Алексеевке в результате падения обломков БПЛА на территории одного из предприятий также повреждены производственные помещения. В Алексеевке, по информации СМИ, находится головной офис и пять предприятий «Эфко», в том числе открытый в марте завод по производству функциональных белков и пищевых волокон.
Также вечером 19 ноября в Белгородской области на территорию, прилегающую к заводу «Виола» по производству свежей молочной продукции, попали БПЛА. Здание завода, по предварительной оценке, получило незначительные повреждения, сообщила пресс-служба компании. По ее информации, сотрудники предприятия не пострадали, весь персонал был эвакуирован. «На месте происшествия присутствует руководство предприятия и работают специальные службы. Производство временно приостановлено и будет возобновлено после подтверждения о том, что ничто не представляет угрозы для жизни и здоровья сотрудников», — говорится в сообщении.
«Эфко» — один из крупнейших российских производителей масложировой продукции. Компания выпускает растительные масла и соусы под брендами «Слобода», Altero и др. «Виола» — производитель молочной продукции. До 2022 года бренд принадлежал финскому молочному концерну Valio. В городе Алексеевка Белгородской области расположен завод компании, который она приобрела у «Эфко», он специализируется на выпуске йогуртах.
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