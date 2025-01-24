После пожара «Мультипро» продолжает поставки сыров в HoReCa и ритейл

Производственные мощности компании расположены в Московской, Кировской областях и Чувашии «Мультипро»

ГК «Мультипро» (один из ведущих российских производителей сыров и аналоговых продуктов для HoReCa, а также мягких сыров для ритейла), на складском комплексе которой накануне произошел пожар, продолжает поставки сыров в рестораны и ритейл в полном объеме и опровергает информацию о их возможном дефиците. На комплексе в момент происшествия не осуществлялось хранение и производство продукции, сообщили «Агроинвестору» в компании.



23 января на площадке в подмосковном городском округе Клин, которую арендует «Мультипро», произошло возгорание. «В результате пожара пострадавших нет. Для тушения привлекались силы и средства в количестве 69 человек и 24 единицы техники МЧС России. Причину пожара устанавливают дознаватели территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы», — говорится в сообщении МЧС по Московской области. Никто из работников площадки не пострадал, весь персонал эвакуирован, работы на месте приостановлены, уточняет пресс-служба «Мультипро».



«Производственные мощности ГК “Мультипро” расположены в Московской, Кировской областях и Чувашской Республике и продолжают работу, что исключает дефицит и сбои в поставках. Все наши обязательства перед дистрибьюторами, ресторанами, сетями быстрого обслуживания и ритейлом выполняются в полном объеме», — подчеркнул гендиректор ТК «Мультипро» Дмитрий Гуревич.



Группа компаний «Мультипро» объединяет четыре предприятия. Под брендом Alti компания выпускает сыры (полутвердые, творожные, мягкие и в панировке), а также сырные продукты. По итогам 2023 года заводы группы произвели 37 тыс. т полутвердых сыров и более 500 т мягких сыров с плесенью. Выручка ТК «Мультипро», по данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, составила 13 млрд руб. (плюс 25% к 2022-му), по этому показателю она заняла четвертое место по Москве (регион регистрации) среди компаний отрасли «Производство молочной продукции». В целом по России «Мультипро» была 15-й по выручке среди компаний этого сегмента.



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