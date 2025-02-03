Суд удовлетворил иск о передаче зернотрейдера «Родные поля» в доход государства

Претензии прокуратуры связаны с тем, что контроль над стратегическим предприятием установлен из-за рубежа

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Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о передаче 100% зернотрейдера «Родные поля» (ранее — ТД «Риф») в доход государства, пишет «Интерфакс». Ранее суд также частично удовлетворил ходатайство об обеспечении иска: наложил арест на все движимое и недвижимое имущество компании, в том числе на суда, все доли в уставных капиталах юрлиц и ценные бумаги, денежные средства, а также иные ценности.

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25 декабря Генпрокуратура подала иск к Петру Ходыкину и ООО «Современные фонды недвижимости» о взыскании в доход 100% долей «Родных полей». Компания полностью принадлежит комбинированному закрытому паевому инвестиционному фонду «Логистик» (принадлежит Петру Ходыкину), находится под управлением «Современные фонды недвижимости». Поскольку доля ООО «Родные поля» на рынке перевалки зерна в морском порту Азов превышает 20%, оно является стратегическим хозяйственным обществом. «В ходе надзора выявлено, что в нарушение закона, без уведомления ФАС России и согласования Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации группой лиц с участием офшорных компаний путем совершения многочисленных сделок над ООО “Родные поля” установлен иностранный контроль, а конечным бенефициаром общества выступает гражданин Федерации Сент-Китс и Невис и резидент ОАЭ Ходыкин П. В.», — говорится в определении суда об обеспечении иска. <a href="/"По">https://www.agroinvestor.ru/companies/news/43548-genprokuratura-khochet-vzyskat-v-dokhod-gosudarstva... мнению Генпрокуратуры</a>, договор от 14 марта 2018 года, по результатам исполнения которого было образовано ООО «Торговый дом "Риф"», является ничтожным в силу ранее допущенного множественного нарушения Закона № 57-ФЗ и нарушения запрета на установление контроля офшорными юрисдикциями над стратегическими обществами.

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Ходыкин в интервью изданию «Город N» сказал, что планирует оспорить решение суда. «Мы не видим другого выхода. У нас все документы на руках. Доказательства того, что все сделки были законными, что все было согласовано с ФАС. Проблема только в том, что суд эти доказательства не хочет видеть», — сообщил он. По словам Ходыкина, он предоставил доказательства, где сказано, что в реестре стратегических предприятий компания не числится. «Но судья просто говорит: “Но у Генпрокуратуры другое мнение”. Если прокуратура утверждает, что компания была стратегической — все, это принимается как данность», — сказал он.

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Управляющий партнер юридической группы «Ратум» Ольга Романова говорит, что, судя по всему, тенденция передачи активов из разных отраслей в доход государства продолжается. «Под удар прокуратуры на сегодняшний день может попасть кто угодно, и не только собственники приватизированных 30 лет назад предприятий», — прокомментировала она «Агроинвестору». Судя по карточке дела, продолжает Романова, претензии прокуратуры связаны с тем, что конечным бенефициаром «Родных полей» является компания из ОАЭ, что рискованно для предприятия, занимающего большую долю рынка. При этом Романова обращает внимание на то, что с момента поступления иска в суд до вынесения решения прошел месяц, половина которого была нерабочей из-за новогодних каникул, что может говорить о чье-то заинтересованности в быстром ходе дела.

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Чтобы обезопасить себя от подобных ситуаций нужно проводить аудит активов — изучить всю хронологию купли-продажи предприятия по документам или историю приватизации, чтобы оценить риски, говорит она. Требования также прописаны в антимонопольном законодательства и правительственных постановлениях, но, как правило, крупные компании эти моменты учитывают, в том числе соответствуют требованиям к структуре владения.

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Торговый дом «Риф» был создан в 2010 году для закупки и продажи сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке и экспорта. В апреле 2024-го компания сменила название на «Родные поля», это решение было связано с развитием компании. «Новое название "Родные поля" в наибольшей степени соответствует бизнес-модели компании, подчеркивая единство стратегических целей, связанных с развитием российского АПК», — сообщала тогда пресс-служба компании. ТД «Риф» долгое время был крупнейшим экспортером российского зерна, однако весной 2024 года у него возникли трудности с поставками из-за задержек или отказов в выдаче фитосанитарных сертификатов. Загруженные суда стояли в портах, компания сообщала, что несет убытки. Россельхознадзор тогда отмечал, что с начала года у компании были выявлены несоответствия требованиям стран-импортеров в 44 (или 81%) экспортных партиях зерна объемом более 1 млн т. Компании было выдано 21 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, однако должных мер по контролю за соответствием экспортных партий требованиям стран-импортеров принято не было, констатировала служба.

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