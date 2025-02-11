ГАП «Ресурс» запустила комбинат глубокой переработки мяса

Производственная мощность предприятия составляет 10 тысяч тонн готовой продукции в месяц ГАП «Ресурс»

Группа агропредприятий «Ресурс», крупнейший в России производитель мяса бройлеров, ввела в эксплуатацию комбинат глубокой переработки мяса «Август» в Невинномысске Ставропольского края. Это первое предприятие группы, которое специализируется на выпуске полуфабрикатов. Его производственная мощность составляет 10 тыс. т готовой продукции в месяц. Объем инвестиций в реализацию проекта превысил 7 млрд руб., сообщила компания.



На шести производственных линиях будут выпускать готовые полуфабрикаты (наггетсы, фрикадельки, корн-доги, мини-котлеты и др.); сырые полуфабрикаты (шницели, крокеты, колбаски, купаты, шашлык и др.); продукцию обвалки тушки цыплят-бройлеров (бескостные тушки, части крыла и др.); мясо механической обвалки и фарши; бобины для донеров; продукцию для партнерской федеральной сети ресторанов быстрого питания.



Мощности единовременного хранения с разными температурными режимами превышают 3 тыс. т в сутки. На территории предприятия оборудована контейнерная площадка с 87 точками подключения для рефрижераторных контейнеров. Удобное местоположение дает возможности для организации эффективной логистики как для доставки продукции в регионы России, так и для развития экспорта, отмечает компания.



Группа агропредприятий «Ресурс» - первая российская компания, годовой объем производства мяса бройлеров которой превысил 1 млн т. В структуру группы входят производственные подразделения, реализующие все технологические процессы от выращивания сельхозкультур, выпуска шротов и комбикормов, мясного и яичного птицеводства, мясного и молочного животноводства до переработки мяса, в том числе глубокой, производства растительных масел и других бакалейных товаров, полуфабрикатов, молочных продуктов, пищевых яиц и меланжа, а также доставки готовой продукции торговым партнерам и ее продвижения на рынках.



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