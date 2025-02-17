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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

«Агроэко» до конца года откроет новый молочный комплекс

Планируемый объем производства — почти 34 тысячи тонн молока в год

| Агроинвестор |

Строительство комплекса началось летом 2024 года, сейчас работы выполнены на 30%
Строительство комплекса началось летом 2024 года, сейчас работы выполнены на 30%

«» в декабре этого года планирует ввести в эксплуатацию новый молочный комплекс в Верхнемамонском районе Воронежской области, рассчитанный на 3,6 тыс. фуражных коров. Сейчас он находится в активной стадии строительства, сообщила компания. Планируемый объем производства — 33,9 тыс. т молока в год. Инвестиции в проект составят около 6 млрд руб. Продукцию молочно-товарного комплекса планируется поставлять крупным переработчикам в Воронежской области и соседних регионах.

Строительство комплекса началось летом 2024 года, сейчас работы выполнены на 30%. Так, почти закончен монтаж металлоконструкций основных корпусов, ведется монтаж железобетонных фундаментов производственных помещений, систем водо-, электро- и газоснабжения, монтаж оборудования содержания, навозоудаления, а также другие работы.

«» начала развивать молочное направление с 2018 года с реконструкции действующей фермы, расположенной в Верхнемамонском районе Воронежской области. За несколько лет были проведены модернизация производства и реконструкция корпусов, установлено современное оборудование, полностью обновлено поголовье. Валовой надой на ферме с 2019 года вырос в четыре раза. После успешного опыта было принято решение о строительстве нового комплекса. Проект реализуется в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), которое компания заключила с федеральным Минэкономразвития и правительством Воронежской области в декабре прошлого года. О планах строительства комплекса агрохолдинг сообщил в октябре 2023 года, тогда стоимость проекта оценивалась в 5 млрд руб., при этом предполагалось, что он будет реализован к 2026 году.

«Наша компания имеет опыт эффективной работы в сфере молочного производства, и мы намерены использовать его на новом комплексе, — отметил председатель совета директоров ГК «» Владимир Маслов. — Наши планы включают увеличение объемов производства как в ключевом направлении — свиноводстве, так и в молочном животноводстве. Строительство нового масштабного комплекса является важнейшим шагом к диверсификации бизнеса».

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