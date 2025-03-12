«Прогресс Агро» переходит на солнечную энергию

Солнечная энергия позволяет снизить нагрузку на окружающую среду и сделать предприятия более экологичными М. Стулов

Группа компаний «Прогресс Агро» продолжает активно развивать альтернативные источники электроэнергии на своих предприятиях, что позволяет не только снижать затраты, но и повышать экологичность производственных процессов. В рамках этой работы ряд объектов переводится на возобновляемые источники энергии, в частности, солнечные электростанции, рассказали «Агроинвестору» в компании.



Первая система мощностью 150 кВт была установлена в прошлом году на молочно-товарной ферме №10 предприятия «Рассвет», входящего в «Прогресс Агро». Планируется, что за первый год ее работы будет произведено 199 МВт электроэнергии, что позволит сэкономить около 300 тыс. руб. В этом году на молочно-товарной ферме конного завода «Восход» введена в эксплуатацию система мощностью 50 кВт. Ожидается, что она обеспечит производство 59 МВт в год и позволит ежегодно экономить 84 тыс. руб. Всего компания планирует установить солнечные панели суммарной мощностью более 900 кВт на четырех предприятиях, что в сумме позволит сократить расходы на электроэнергию более чем на 1,3 млн руб. в год.



«Переход на возобновляемые источники энергии — это не только экономическая выгода, но и важный шаг в сторону устойчивого развития, — подчеркнул директор по инвестиционной деятельности ГК «Прогресс Агро» Алексей Торбенко. — Солнечная энергия позволяет нам снизить нагрузку на окружающую среду и сделать наши предприятия более экологичными. Это инвестиция в будущее, которое мы хотим видеть чистым и безопасным». Инвестиции в «зеленые» технологии станут важным элементом долгосрочной стратегии, направленной на устойчивое развитие и повышение конкурентоспособности на рынке, отмечают в компании.



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