«НьюБио» увеличила выпуск мальтодекстринов на 41%

В 2024 году российские предприятия выпустили рекордный объем мальтодекстринов — свыше 60 тысяч тонн «НьюБио»

В 2024 году компания «НьюБио» значительно нарастила производство мальтодекстринов, увеличив выпуск на 41% по сравнению с предыдущим годом. Это заметно превышает среднероссийские темпы роста в данной отрасли, составившие 26%. Таким образом, завод подтвердил свой статус ключевого игрока на отечественном рынке глубокой переработки зерна.



По данным Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал», волгоградская компания является крупнейшим производителем мальтодекстринов в России. В 2023 году на заводе «НьюБио» было выпущено рекордное количество этого ингредиента — свыше 40 тыс. тонн. В результате доля предприятия на внутреннем рынке достигла 67%.



Гендиректор «НьюБио» Дмитрий Савков, слова которого приводятся в сообщении компании, отметил, что рост производства обусловлен высоким спросом со стороны ключевых отраслей-потребителей. «Мальтодекстрин широко применяется в производстве детского питания, кондитерских изделий, мясо-молочной продукции, а также в фармацевтическом секторе. В последние годы спрос на этот ингредиент стабильно растет, что и стало стимулом для увеличения объемов выпуска», — подчеркнул он.



Президент «Союзкрахмала» Олег Радин ранее в ходе онлайн-конференции, посвященной итогам года на рынке глубокой переработки зерна, сказал, что динамика роста производства мальтодекстринов в России свидетельствует о положительных тенденциях в отрасли. В 2024 году общий объем выпуска этого продукта в стране составил свыше 60 тыс. т, что на 25,5% больше, чем в 2023-м (47,8 тыс. т). Для сравнения, в 2018 году внутреннее потребление мальтодекстринов составляло всего 25 тыс. т, а на сегодняшний день оно увеличилось вдвое.



Мальтодекстрин — это продукт глубокой переработки крахмала, представляющий собой легкоусвояемый углеводный ингредиент. Он используется в пищевой промышленности в качестве загустителя, наполнителя и стабилизатора, а также широко применяется в фармацевтике и спортивном питании. В последние годы производство мальтодекстринов в России демонстрирует устойчивый рост. Это связано как с увеличением внутреннего спроса, так и с импортозамещением. На фоне общемировой тенденции к более глубокой переработке сельхозсырья отечественные компании активно инвестируют в расширение мощностей и модернизацию производств. В 2024 году российские предприятия выпустили рекордный объем мальтодекстринов — свыше 60 тыс. т, что на 140% больше, чем в 2018 году. Спрос на этот ингредиент продолжает расти, что стимулирует дальнейшее развитие отрасли глубокой переработки зерна в России.



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