Основателя и экс-гендиректора «Русагро» обвиняют в нанесении ущерба «Солнечным продуктам» в 30 млрд рублей

Защита обвиняемых считает, что речь идет о коммерческом споре М. Стулов

Следователи МВД обвиняют основателя группы «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова в том, что они убедили основателя компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать 85% акций в обмен на инвестиции, которые так и не последовали, что привело к ущербу для компании на 30 млрд руб., сообщает ТАСС.



«Как сказано в постановлении <…>, Мошкович и Басов путем обмана убедили Бурова в необходимости продажи акций, <…> обещая в том числе инвестиции со стороны подконтрольных Мошковичу организаций, восстановление платежеспособности “Солнечных продуктов” и продолжения совместной предпринимательской деятельности по производству масложировой продукции», — сообщил ТАСС адвокат Басова Дмитрий Кравченко. По его словам, сторона защиты категорически не согласна с обвинением. «Из текста постановления о привлечении в качестве обвиняемого не ясно, в чем именно выразился обман. Этот вопрос там не раскрыт. С нашей точки зрения, речь идет о коммерческом споре, который одна из сторон решила разрешить с помощью уголовного преследования», — считает адвокат.



Другой адвокат Басова Руслан Кожура сказал «Коммерсанту», что, по версии следствия, Басов с Мошковичем выполняли некие общие управленческие функции в «Солнечных продуктах», на чем строится второй пункт обвинения — в злоупотреблении полномочиями. «Однако это не соответствует действительности, никаких управленческих функций они там не выполняли», — прокомментировал изданию Кравченко.



На прошлой неделе Мещанский суд Москвы заключил Вадима Мошковича и Максима Басов под стражу до 25 мая. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, писал «Агроинвестор». 31 марта сообщалось, что защита обжаловала арест Мошковича. Адвокаты считают, что на период следствия бизнесмену может быть избрана мера пресечения, не связанная с помещением в СИЗО, в частности, домашний арест. «Русагро» готова внести за него залог в размере 1 млрд руб. На аресте настаивал следователь, он допускает, что обвиняемый может скрыться за границей. Мошкович напоминал, что он находится под санкциями и не сможет покинуть Россию.



Группа «Русагро» приобрела права требования к холдингу «Солнечные продукты» (на тот момент он входил в группу «Букет» Владислава Бурова) по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд руб. в ноябре 2018 года. Тогда «Русагро» сообщала, что оплата будет сделана в рассрочку, а приобретенный долг составляет более 80% от общей внешней долговой нагрузки «Солнечных продуктов», долг был обеспечен залогом всех основных активов компании. В начале октября 2018-го холдинг Мошковича сообщал, что приобретает право на покупку контрольного пакета акций компании Quartlink Holding Limited, владеющей «Солнечными продуктами» и намерена в 2019 году произвести слияние приобретенных активов со своими активами масложирового бизнес-направления. «Интерфакс» со ссылкой на свои источники тогда писал, что по условиям сделки Буров останется совладельцем холдинга. Сам Буров в письме сотрудникам объяснял продажу компании тем, что у нее сложный период. В 2017 году «Солнечные продукты» вели переговоры об объединении с холдингом «Юг Руси», но сделка не состоялась.



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