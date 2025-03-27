Суд арестовал основателя «Русагро» и бывшего гендиректора компании

Вадима Мошковича и Максима Басова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере А. Орлов

Мещанский суд Москвы заключил под стражу до 25 мая основателя группы «Русагро» Вадима Мошковича, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА «Новости». Защита Мошковича настаивала на избрании более мягкой меры пресечения и просила отпустить бизнесмена под залог в 1 млрд руб. Свою вину Мошкович не признает.



На аресте настаивал следователь, который в ходе заседания суда сказал, что у Мошковича есть паспорт Израиля, его дети проживают за границей, а сам он имеет самолет и может в любой момент улететь к родственникам, поэтому не считает возможным отпустить его под залог. Обвиняемый не согласился с этим, заявив, что у него нет самолета, он находится под санкциями и не сможет покинуть Россию.



Также до 25 мая суд арестовал обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова. В ходе судебного заседания Басов отказался признать вину. Бизнесмен просил избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения, отметив, что содержит супругу и несовершеннолетнего ребенка, а также заботится о пожилых родителях и не намерен выезжать из России, пишет РБК. В ходе заседания судья сообщила, что сын Басова постоянно проживает в Великобритании и имеет связи в госорганах, кроме того, у экс-главы «Русагро» есть гражданство Гренады. Адвокат Басова Дмитрий Кравченко сказал, что сторона защиты подаст жалобу на решение, сообщает ТАСС.



Обвинение считает, что основатель «Русагро» Вадим Мошкович и экс-гендиректор Максим Басов вынудили бывшего совладельца холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать 85% уставного капитала в компании в обмен на инвестиции и выполнение обязательств, пишет РБК. Права требования к группе «Солнечные продукты» по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд руб. «Русагро» выкупила осенью 2018 года. Следователи не уточнили, в чем заключался обман со стороны Мошковича и Басова, говорит адвокат Руслан Кожура. Как пишет РБК, по его словам, в договоре купли-продажи указано, что продавец получил денежные средства за свой актив, а сведений о невыполнении обязательств со стороны руководителей «Русагро» сторона обвинения не предоставила. По данным «Интерфакса», Мошковича и Басова обвиняют в хищениях на сумму около 1 млрд руб.



Компания-учредитель холдинга «Солнечные продукты» обращалась в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении Мошковича еще в октябре 2023 года, следует из постановления Таганского районного суда. Речь шла о совершении преступления в отношении компании «Солпро Инвестмент ЛТД» неустановленными лицами из числа руководителей ГК «Русагро» и хищении ее имущества в особо крупном размере. Заявитель утверждал, что представители ГК «Русагро» не исполнили свои обязательства в полном объеме. По результатам проверки сотрудники МВД отказали в возбуждении уголовного дела, не усмотрев в действиях Мошковича состава преступления. Прокуратура в ноябре 2024-го также не удовлетворила жалобу, равно как и Таганский районный суд, где «Солпро Инвестмент ЛТД» попыталась оспорить этот отказ. Однако в конце февраля апелляционный суд отменил постановление, признавшее законным отказ МВД в возбуждении уголовного дела в отношении Вадима Мошковича, и направил материалы по жалобе на новое судебное разбирательство.



Накануне «Агроинвестор» писал, что силовые структуры провели обыски в офисах «Русагро». Компания уточняла, что они никак не связаны с ее текущей деятельностью. «На данный момент деятельность компании продолжается в штатном режиме, все производственные площадки работают, все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме», — заверяла группа.



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