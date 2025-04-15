ГК «Дело» может построить терминал для импорта пальмового масла

В России нет специализированного крупного терминала для пальмового масла ГК «Дело»

Группа компаний «Дело» может построить терминал, который будет специализироваться на импорте в Россию пальмового масла и экспорте подсолнечного, пишет ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров группы Сергея Шишкарева. По его словам, в стране до сих пор нет специализированного крупного терминала для ввоза пальмового масла. «Мы достаточно долго ведем переговоры с разными компаниями. <…> Думаю, что сегодня и завтра обсудим с индонезийскими партнерами вопросы по импорту пальмового масла. Должен появиться терминал», — сказал он. Возможную мощность терминала он оценил в 1,5-2 млн т.



Также на пленарном заседании бизнес-форума «Россия-Индонезия» в Джакарте (Индонезия) Шишкарев рассказал, что ГК «Дело» готова увеличить экспорт зерна в Индонезию через свой терминал КСК в Новороссийске, сообщается в Телеграм-канале компании. Индонезия входит в число крупнейших стран по численности населения и экономике. Обеспечение продовольственной безопасности напрямую связано с развитием перевозок сельскохозяйственных товаров. Россия уже импортирует из Индонезии пальмовое масло и другую сельхозпродукцию, отметил Шишкарев.



Не менее важным направлением, по его словам, является экспорт удобрений, и ГК «Дело» вместе с FESCO могли бы полностью закрыть потребности российского экспорта в рамках контейнерных перевозок. «Я люблю провокации и провокативную тему вбрасываю — почему бы нам вместе с индонезийскими партнерами здесь в Джакарте не увеличить контейнерный поток трансшипмента? Давайте бросим вызов Сингапуру! Здесь 8 млн ДФЭ сейчас оборачивается. Можем сделать и 10, и 20, может быть и больше. Составить конкуренцию государствам, которые чуть выше располагаются», — предложил Шишкарев.



Между тем, вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов на бизнес-форуме «Россия — Индонезия» сообщил, что компания планирует совершить первый судозаход в порт Джакарта (Индонезия) в рамках морской линии FESCO Intra Asia Service (FIAS), маршрут которой также охватывает Вьетнам, Малайзию и Таиланд. Прибытие контейнеровоза в Джакарту ожидается 22 апреля. Судно возьмет на борт различные грузы, предназначенные как для дальнейшей доставки в Россию, так и для потребителей из Малайзии и Таиланда. Основу грузопотока из Индонезии в Россию формируют различная химия, кофе, резина, а также пальмовое масло. В обратном направлении — семена, металлы, хризотил.



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